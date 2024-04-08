Новая ипотека под 7%: для кого запускается и чем отличается от "Отау"

Новая жилищная программа "Наурыз" будет запущена 1 мая 2024 года. Она очень похожа на ипотеку "Отау", но имеет менее строгие требования к заемщикам. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В марте стало известно, что, помимо ипотеки "9-20-25", которая также известна как "Отау", в Казахстане готовят к запуску еще одну жилищную программу – "Наурыз". Ее старт запланирован на 1 мая текущего года.

Как выяснили эксперты портала "Крыша", как и в первой ипотеке, в новой также будет требование к наличию депозита. По срокам его действия условий нет, однако минимальная сумма в 1 млн тенге сохранилась.

Также стали известны следующие условия ипотеки "Наурыз":

у участника не должно быть жилья в течение последних пяти лет. Это же требование касается членов его семьи: супругов и детей;

процентная ставка – 9% , однако для социально уязвимых слоем населения – лишь 7% ;

, однако для социально уязвимых слоем населения – лишь ; срок кредита – 19 лет ;

; первоначальный взнос – от 20% ;

; максимальная сумма займа – пока неизвестна, однако эксперты считают, что она будет выше, чем у ипотеки "Отау".

На реализацию новой жилищной программы в 2024 году было выделено 300 млрд тенге. Для сравнения: на программу "7-20-25" выдается лишь по 100 млрд тенге в год. Это значит, что людей, которые смогут оформить жилищный кредит, может оказаться достаточно много.

Однако у новой программы будет работать принцип ранжирования по баллам, а значит, выдадут заем тем, кто их больше наберет. Скорее всего, баллы будут начислять за вознаграждение по депозиту, наличие семьи и детей.

В Астане, Алматы, Шымкенте и в городах областного значения можно будет приобрести только первичное жилье, а вот по остальным регионам, селам и райцентрам пока точного ответа нет. Как отметили эксперты, все первичные объекты по "Наурыз" можно будет увидеть на портале "Баспана маркет".

Таким образом, можно отметить, что новая программа отличается от ипотеки "Отау" двумя главными условиями:

пониженная ставка для социально уязвимых граждан;

не нужно иметь депозит 18 месяцев и больше, хотя необходимая сумма в 1 млн тенге сохранилась.

В этом году заявки на участие в ипотеке "Наурыз" будут принимать с 1 мая. В следующие годы дата старта будет установлена на 1 марта.

Напомним, ранее эксперты выяснили, в каком возрасте лучше всего оформлять ипотеку в Казахстане.