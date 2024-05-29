Можно ли оформить ипотеку под 2% и 5% в Казахстане

В Казахстане действует множество льготных жилищных программ. В некоторых из них процентные ставки могут быть меньше 5%. О том, на каких условиях можно оформить такие ипотеки, читайте на NUR.KZ.

На текущий момент особенным спросом в Казахстане пользуются недавно запущенные ипотечные программы "Отау" и "Наурыз", которые позволяют гражданам страны получить жилищный заем под 7% и 9%.

Однако, помимо этих двух программ, в стране действуют и другие льготные ипотеки. Например, все еще работает "7-20-25", в рамках которой общий объем выданных кредитов уже превысил 1 трлн тенге.

Впрочем, как отмечает портал "Крыша", есть и другие программы – с более льготными условиями.

Ипотеки с самыми низкими процентами

Так, на текущий момент в Казахстане можно выделить два направления с самыми низкими ставками. Правда, участвовать в них могут только очередники, не имеющие собственного жилья в течение пяти последних лет. Условия у ипотек следующие:

ставка – от 2% до 5%, в зависимости от категории участника;

первоначальный взнос – 10%, однако его можно оплатить жилищным сертификатом, которые выдают местные акиматы;

срок кредитования – 20 лет.

Важно отметить, что ипотеку под 2% могут оформить только следующие категории граждан:

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

многодетные матери, многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II группы;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью.

Кредит под 5% могут оформить все остальные очередники. При этом в обоих случаях нужно подтвердить платежеспособность и доказать наличие дохода за последние 6 месяцев.

При этом искать жилье придется самостоятельно через "Отбасы банк", но только в своем городе или области. Купить можно только новое специально построенное жилье. Всего в 2024 году планируется выдать 6 671 льготный ипотечный кредит.

Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Молодежные программы

Отдельно стоит отметить региональные молодежные программы, в которых могут участвовать работающие казахстанцы в возрасте до 35 лет.

Сейчас такие ипотеки действуют в 15 регионах: Астане, Алматы, Алматинской области, Шымкенте, Талдыкоргане, Актобе, Караганде, Атырау, Темиртау, Семее, Костанае, Кызылорде, области Ұлытау, а также в Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.

Везде условия программ схожи, хоть и отличаются мелочами:

ставка по ипотеке – 5%;

первоначальный взнос – 10%;

срок кредита – до 19 лет;

максимальная сумма займа – 10-20 млн тенге в зависимости от региона. Стоимость жилья может быть выше, но разницу доплачивает заемщик;

жилье можно купить как на первичном рынке, в том числе и строящемся доме, так и на вторичном.

Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какие еще льготные ипотеки есть в Казахстане

Жилищный кредит под низкий процент также можно оформить по собственной программе "Отбасы банка" для молодоженов "Жас Отбасы". Важно отметить, что возраст супругов здесь не играет роли.

Какие условия у ипотеки:

должен быть действующий не менее 1 года депозит в "Отбасы банке";

браку не должно быть более пяти лет на момент открытия депозита;

на депозите необходимо накопить 50% от стоимости жилья;

ставка по кредиту – 6%, но через два года снижается до 5% (ГЭСВ 6,3% со снижением до 5,2%);

срок кредитования – от 6 до 9 лет;

сумма займа – до 100 млн тенге.

В рамках "Жас Отбасы" можно купить частный дом или квартиру как на первичном (в том числе по договору долевого участия), так и на вторичном рынке. Также можно взять кредит на ремонт в уже имеющемся жилье, купить земельный участок и построить дом.

Таким образом, можно отметить, что в Казахстане действительно есть множество различных льготных жилищных программ, которые направлены на разные категории граждан.

Напомним, прием заявок по новой ипотеке "Наурыз" все еще действует и продлится до 30 июня текущего года. Ранее мы подробно рассказывали о том, что нужно о ней знать казахстанцам.