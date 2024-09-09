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Две льготные ипотеки перезапустят на новых условиях в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги и новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

16 сентября в Казахстане стартует дополнительный набор на льготные ипотеки под 7-9%. Однако правила программы "Отау" изменят и сделают такими же, как у "Наурыз". Подробности читайте на NUR.KZ.

Жилищные программы "Отау" и "Наурыз" стартовали в Казахстане весной этого года. Первая была запущена 1 марта, а вторая – 25 апреля. Основной пул участников для каждой ипотеки уже был сформирован, однако, как сообщили в "Отбасы банке" в скором времени стартует дополнительный набор.

Подать заявку на участие в ипотечных программах казахстанцы смогут с 16 по 25 сентября. Сделать это могут те граждане, которые ранее не вошли в основной список участников программ, а также те, кто только принял решение участвовать.

Важная новость также касается условий ипотек – их было принято унифицировать, то есть сделать одинаковыми. Теперь правила у "Отау" будут такими же, как и у "Наурыз":

  1. не будет условия по сроку действия депозита – его можно будет открыть даже перед подачей заявки на участие. Раньше нужно было иметь вклад на 1 млн тенге, открытый в течение минимум 18 месяцев;
  2. максимальная сумма займа выросла до 36 млн тенге для Алматы и Астаны и до 30 млн тенге – для других регионов. Ранее суммы составляли 30 млн и 18 млн соответственно;
  3. годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) была снижена до 7% для социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье. До этого действовала ставка 9% для всех;
  4. чтобы купить квартиру в Алматы и Астане больше не нужна прописка в данных городах.
Жилой комплекс располагается на фоне гор в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: Zhanel Seitakhmetova/EyeEm/Getty Images

Первоначальный взнос в обеих ипотеках останется прежним – минимум 20%. При этом, как и раньше, в Алматы, Астане и областных центрах участникам будет доступно только первичное жилье, а в регионах и моногородах также можно будет купить "вторичку".

Кроме того, для ипотеки "Отау" введут такую же систему баллов, которая действует по программе "Наурыз":

  • размер вознаграждения по вкладу – 1 балл за каждые 1 000 тенге;
  • наличие зарегистрированного брака – 5 баллов;
  • наличие детей – 10 баллов (независимо от их количества);
  • наличие статуса социально уязвимых слоев населения – 10 баллов;
  • возраст до 35 лет включительно – 5 баллов.

Таким образом, у программы заметно смягчились условия, что позволит большему числу казахстанцев принять в ней участие. Однако главное условие для обеих ипотек сохранилось – у заявителя и членов его семьи не должно быть собственного жилья в последние пять лет.

Подать заявку на участие можно на портале "Баспана маркет". Как отметили в банке, на текущий момент там представлено 560 жилых комплексов, где можно забронировать любую из 9 183 квартир.

Всего на текущий момент более 1 900 казахстанских семей уже отметили новоселье по программе "Наурыз", еще 1 734 человека получили займы по программе "Отау". Порядка 5 000 человек получили одобрение по займам и находятся в поисках подходящего для покупки жилья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2158887-dve-lgotnye-ipoteki-perezapustyat-na-novyh-usloviyah-v-kazahstane/

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