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Прием заявок на новую ипотеку под 9% стартовал в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 марта в Казахстане начался прием заявок на участие в новой ипотечной программе "Отау". На каких условиях будут выдавать заем и кто сможет его оформить, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане стартовала новая ипотечная программа, которую назвали "Отау". В рамках нее можно оформить жилищный заем под 9% годовых. Старт заявок начался 1 марта и продолжится до 30 апреля включительно.

Подать заявление на участие в программе можно на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz). Время подачи заявки значения не имеет.

Что нужно знать о новой ипотеке под 9%

У программы "Отау" есть свои особенные условия. Так, например, ее участниками могут стать следующие категории граждан:

  • действующие вкладчики "Отбасы банка", в том числе стоящие в очереди на жилье;
  • имеющие депозит в "Отбасы банке" со сроком не менее 18 месяцев;
  • имеющие на сберегательном счете минимальную сумму накоплений не менее 1 млн тенге на момент подачи заявки;
  • возраст участника – от 18 до 63 лет включительно;
  • у участника программы и членов его семьи не должно быть в собственности жилья в течение последних 5 лет;
  • при приобретении жилья в Алматы и Астане – обязательно наличие прописки в этих городах.

Остальные условия у ипотеки вполне стандартные:

  • первоначальный взнос – 20%;
  • максимальный срок займа – 19 лет;
  • максимальная сумма – от 18 млн до 30 млн тенге в зависимости от региона.
При этом в Алматы, Астане и Шымкенте приобрести можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК, а вот в остальных регионах ограничений нет.

После завершения приема заявок на сайте банка автоматически будет сформирован список участников. В него войдут те, кто наберет больше всего баллов. Баллы выдаются за срок вклада и размер вознаграждения по нему, за зарегистрированный брак и наличие детей.

Напомним, ранее эксперты подсчитали примерную сумму, которая нужна для покупки жилья в рамках программы "Отау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2063913-priem-zayavok-na-novuyu-ipoteku-pod-9-startoval-v-kazahstane/

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