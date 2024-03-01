Прием заявок на новую ипотеку под 9% стартовал в Казахстане

С 1 марта в Казахстане начался прием заявок на участие в новой ипотечной программе "Отау". На каких условиях будут выдавать заем и кто сможет его оформить, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане стартовала новая ипотечная программа, которую назвали "Отау". В рамках нее можно оформить жилищный заем под 9% годовых. Старт заявок начался 1 марта и продолжится до 30 апреля включительно.

Подать заявление на участие в программе можно на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz). Время подачи заявки значения не имеет.

Что нужно знать о новой ипотеке под 9%

У программы "Отау" есть свои особенные условия. Так, например, ее участниками могут стать следующие категории граждан:

действующие вкладчики "Отбасы банка", в том числе стоящие в очереди на жилье;

имеющие депозит в "Отбасы банке" со сроком не менее 18 месяцев;

имеющие на сберегательном счете минимальную сумму накоплений не менее 1 млн тенге на момент подачи заявки;

на момент подачи заявки; возраст участника – от 18 до 63 лет включительно;

у участника программы и членов его семьи не должно быть в собственности жилья в течение последних 5 лет;

при приобретении жилья в Алматы и Астане – обязательно наличие прописки в этих городах.

Остальные условия у ипотеки вполне стандартные:

первоначальный взнос – 20% ;

; максимальный срок займа – 19 лет ;

; максимальная сумма – от 18 млн до 30 млн тенге в зависимости от региона.

При этом в Алматы, Астане и Шымкенте приобрести можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК, а вот в остальных регионах ограничений нет.

После завершения приема заявок на сайте банка автоматически будет сформирован список участников. В него войдут те, кто наберет больше всего баллов. Баллы выдаются за срок вклада и размер вознаграждения по нему, за зарегистрированный брак и наличие детей.

Напомним, ранее эксперты подсчитали примерную сумму, которая нужна для покупки жилья в рамках программы "Отау".