Что изменится в популярной у казахстанцев льготной ипотеке

В 2025 году изменятся правила льготной ипотеки "Наурыз" в Казахстане. На депозите придется иметь больше денег, но для некоторых клиентов снизят первоначальный взнос. Подробности читайте на NUR.KZ.

Во время вчерашнего брифинга правительства глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова сообщила о ряде изменений, которые затронут участников жилищных программ. В частности, стало известно о планах отменить госпремию для некоторых владельцев жилищных вкладов.

Однако некоторые изменения коснутся исключительно льготной ипотеки "Наурыз". Как сообщили в "Отбасы банке", в 2025 году будет снижен первоначальный взнос для граждан, которые покупают в рамках программы квартиру в чистовой отделке – с 20% до 10%.

Правда, также изменится требование по размеру вклада для всех вкладчиков. Если ранее участник программы "Наурыз" должен был иметь на депозите 1 млн тенге, то в 2025 году, чтобы подать заявку на участие, нужно накопить минимум 2 млн тенге.

Такое решение было принято в связи с тем, что многие участники, которые прошли отбор, в итоге не смогли собрать деньги для первоначального взноса в размере 20%. При этом те казахстанцы, которые смогли бы решить этот вопрос, в список не вошли.

Напомним, у ипотеки "Наурыз" существуют и другие условия, которые остались неизменными:

процентная ставка:

для социально уязвимых слоев населения – 7%; для всех остальных – 9%;

максимальный срок по кредиту – 19 лет;

сумма займа – 36 млн тенге для Алматы и Астаны и 30 млн тенге для остальных регионов;

для Алматы и Астаны и для остальных регионов; можно приобрести вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах.

Что касается новых правил, то, как считают в банке, они сделают программу "Наурыз" более доступной для граждан. Как ожидается, прием заявок на участие в льготной ипотеке начнется после зачисления на жилищные вклады премии от государства. Подробнее о том, когда ее зачислят, мы рассказали здесь.