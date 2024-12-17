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Дополнительный отбор участников на льготную ипотеку под 5% запустят в Алматы

Опубликовано:

Гостиница Алматы на фоне жилого комплекса
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По программе "Алматы жастары" пройдет дополнительный отбор заявок на участие. Горожане, занятые в некоторых сферах, смогут получить льготную ипотеку под 5%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 29 июля по 7 августа 2024 года проходил прием заявок на участие в льготной ипотечной программе для молодежи "Алматы жастары". В рамках нее жители мегаполиса в возрасте до 35 лет включительно могут получить жилищный заем под 5%.

Между тем, как сообщается на официальном сайте программы "Алматы жастары", с 23 по 31 декабря 2024 года пройдет дополнительный отбор заявок на льготную ипотеку.

Важно учесть, что участвовать в отборе смогут только те граждане, которые ранее подавали заявки, но не прошли основной конкурс программы. Те, кто неправильно подал заявление, смогут исправить свои ошибки – на официальном сайте есть список заявителей, которым разрешено редактировать свои заявки.

Программа "Алматы жастары" направлена на поддержку работающей молодежи. Обязательным условием является наличие постоянной прописки заявителя и членов его семьи в Алматы, а также официальный стаж работы в городе, который должен быть не менее 6 последних месяцев в таких сферах, как:

  • здравоохранение;
  • образование;
  • культура;
  • спорт;
  • вузы и НИИ;
  • журналистика;
  • социальная сфера;
  • правоохранительные органы;
  • городские коммунальные службы.

Что касается условий ипотеки, то они следующие:

  • максимальная сумма займа – 18 млн тенге;
  • процентная ставка – 5%;
  • первоначальный взнос – 10%;
  • возможность купить первичное и вторичное жилье.

Напомним, получить льготный ипотечный заем могут только те граждане, у которых нет собственного жилья. Это касается также и членов семьи. При этом не допускаются и те, у кого выявлены факты преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2200965-dopolnitelnyy-otbor-uchastnikov-na-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-zapustyat-v-almaty/

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