Дополнительный отбор участников на льготную ипотеку под 5% запустят в Алматы

По программе "Алматы жастары" пройдет дополнительный отбор заявок на участие. Горожане, занятые в некоторых сферах, смогут получить льготную ипотеку под 5%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 29 июля по 7 августа 2024 года проходил прием заявок на участие в льготной ипотечной программе для молодежи "Алматы жастары". В рамках нее жители мегаполиса в возрасте до 35 лет включительно могут получить жилищный заем под 5%.

Между тем, как сообщается на официальном сайте программы "Алматы жастары", с 23 по 31 декабря 2024 года пройдет дополнительный отбор заявок на льготную ипотеку.

Важно учесть, что участвовать в отборе смогут только те граждане, которые ранее подавали заявки, но не прошли основной конкурс программы. Те, кто неправильно подал заявление, смогут исправить свои ошибки – на официальном сайте есть список заявителей, которым разрешено редактировать свои заявки.

Программа "Алматы жастары" направлена на поддержку работающей молодежи. Обязательным условием является наличие постоянной прописки заявителя и членов его семьи в Алматы, а также официальный стаж работы в городе, который должен быть не менее 6 последних месяцев в таких сферах, как:

здравоохранение;

образование;

культура;

спорт;

вузы и НИИ;

журналистика;

социальная сфера;

правоохранительные органы;

городские коммунальные службы.

Что касается условий ипотеки, то они следующие:

максимальная сумма займа – 18 млн тенге;

процентная ставка – 5%;

первоначальный взнос – 10%;

возможность купить первичное и вторичное жилье.

Напомним, получить льготный ипотечный заем могут только те граждане, у которых нет собственного жилья. Это касается также и членов семьи. При этом не допускаются и те, у кого выявлены факты преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет.