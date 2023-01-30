Сколько квартир купили казахстанцы при помощи ипотеки в 2022 году

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не все казахстанцы могут приобрести жилье своими силами. Многим приходится обращаться за кредитами в банки. О том, сколько в 2022 году было оформлено ипотечных займов, узнали журналисты NUR.KZ.

За весь 2022 год в Казахстане, по данным аналитиков Бюро национальной статистики, было продано порядка 466 тыс. единиц жилья. Это заметно меньше показателя 2021 года (около 606 тыс. единиц).

Значительная часть приобретенного жилья была оформлена в ипотеку. Как сообщает официальный Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub, общее число оформленных ипотечных займов в 2022 году составило почти 160 тыс. заявок.

Здесь наблюдается двоякая ситуация. С одной стороны наблюдается снижение спроса на ипотеку – количество оформленных кредитов за год снизилось на 2,2% (в 2021 году было оформлено на 3,6 тыс. займов больше). С другой – увеличилась общая сумма выданных кредитов, сразу на 12,2%, достигнув 2,3 трлн тенге.

Чаще всего казахстанцы оформляли ипотеку в октябре. Тогда сумма займов составила 236,7 млрд тенге. Именно в этот период был зафиксирован высокий рост цен на жилье, в том числе и на арендное. Как считают аналитики, эта ситуация могла стать одним из стимулирующих факторов для ипотечного рынка.

Домик-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На каких условиях казахстанцы оформляли ипотеку

В 2022 году Национальный банк РК неоднократно повышал базовую ставку, тем самым ужесточая денежно-кредитную политику в стране. Такая ситуация в теории должна была сильно повлиять на ипотечный рынок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане проценты по ипотеке одни из самых высоких в мире – средняя ставка находится в районе 14,4%. Но если взять во внимание только рыночные предложения банков второго уровня, то этот показатель может доходить и даже превышать 20% годовых. Такие условия для многих казахстанцев могут оказаться неподъемными.

Тем не менее, согласно данным аналитиков, ипотечный рынок никак не отреагировал на цикл повышения базовой ставки в стране. Медианный размер ГЭСВ по выданным ипотечным займам не только не вырос, но и снизился – с 7,3% в январе до 7,22% в декабре. Средний показатель вырос с 8,45% до 9,58%, но рост при этом начался в конце 2022 года.

Это значит, что большая часть ипотечных займов в стране оформляется на льготных условиях. Другими словами, казахстанцы практически не приобретают жилье через рыночную ипотеку под 20% годовых, а предпочитают различные государственные жилищные программы, в которых процентная ставка в два-три раза ниже.

Это подтверждается и данными аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана, которые ранее заявляли, что ипотечный рынок в стране практически полностью зависит от государственного бюджета.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среднем казахстанцы оформляли ипотеки на сумму в 14 млн тенге. Впрочем, есть также данные и по максимальному размеру займа – 227 млн тенге. Такая ситуация может говорить о том, что большая часть казахстанцев из-за роста цен на жилую недвижимость в 2022 году смогла приобрести в ипотеку только однокомнатные квартиры.

В некоторых регионах за такую сумму вовсе невозможно найти подходящее жилье. Например, в Алматы, средняя стоимость однокомнатных квартир начинается от 20 млн тенге. Зато за 15 млн тенге можно найти комнату в общежитии площадью 10 квадратных метров.

В целом по состоянию на 1 января 2023 года ипотечный портфель с учетом внебалансовых кредитов составил 5,2 трлн тенге. За год он увеличился на 39,5%, или на 1,5 трлн тенге.

При этом улучшилось и само качество портфеля – доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней снизилась с 6,1% до 4,2%. Общий объем подобных займов составил 219 млрд тенге, из которых больше половины приходится на кредиты, выданные до 2010 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2007235-skolko-kvartir-kupili-kazahstantsy-pri-pomoschi-ipoteki-v-2022-godu/