Ипотека под 7%: в каких казахстанских банках можно ее оформить

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2023 году казахстанцы по-прежнему могут оформить ипотечный заем в рамках жилищной программы "7-20-25". О том, в каких банках это можно сделать, рассказал портал "Крыша".

Жилая недвижимость в Казахстане постоянно дорожает и далеко не каждая семья может приобрести квартиру на собственные средства. Как правило, в этом случае люди оформляют ипотеку.

Рыночные ипотечные программы отличаются высокими процентными ставками даже по мировым меркам, поэтому далеко не всем они подходят. Тогда казахстанцы, если они соответствуют определенным характеристикам, могут оформить льготную ипотеку, например, "7-20-25".

Эту программу официально продлили еще в декабре прошлого года, но, как сообщают аналитики портала, на данный момент банки приостановили прием заявок и возобновят его лишь в феврале. Причина кроется в ограниченном финансировании.

А пока банки выдают кредиты по уже одобренным заявкам. За 19 дней нового года они выдали 378 займов на 6 млрд тенге.

В тройке лидеров оказались следующие банки:

"Банк ЦентрКредит" – 190 ипотечных займов на сумму 2,9 млрд тенге ;

ипотечных займов на сумму ; Freedom Bank – 77 кредитов на 1,3 млрд тенге ;

кредитов на ; Halyk Bank – 70 кредитов на 1,1 млрд тенге.

Однако оформить ипотеку под 7% можно еще в четырех казахстанских банках:

Евразийский банк;

Bank RBK;

ForteBank;

Altyn Bank.

Как сообщается на портале, к программе также планируют подключить Bereke Bank (бывший Сбербанк Казахстан). А "Отбасы Банк" в ней не участвует.

Условия ипотеки под 7%

Независимо от того, где граждане предпочтут оформить ипотечный заем, везде условия будут одни и те же:

процентная ставка – 7% ;

; первоначальный взнос – минимум 20% от стоимости залога;

от стоимости залога; максимальная стоимость жилья – от 15 млн до 25 млн в зависимости от региона;

в зависимости от региона; максимальный срок кредита – 25 лет ;

; можно купить только первичное жилье;

участвовать можно только один раз.

При этом стоит учитывать, что у программы есть определенные требования и к самому заемщику:

нужно быть гражданином Казахстана;

не должно быть собственного жилья – комнаты в общежитии и аварийное жилье не считаются;

должен быть официальный доход;

не должно быть действующих ипотек.

Стоит отметить, что, несмотря на выгодные условия, воспользоваться такой ипотекой может быть проблематично. Особенно это касается жителей мегаполисов, где цены на квартиры намного выше максимально допустимой стоимости жилья по программе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2006571-ipoteka-pod-7-v-kakih-kazahstanskih-bankah-mozhno-ee-oformit/