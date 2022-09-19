Сколько стоят квартиры в Алматы

Алматы. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Собственное жилье по карману не каждой казахстанской семье. Однако на общем фоне очень сильно выделяются цены на квадратные метры в Алматы, которые являются одними из самых высоких по стране. О том, за сколько сейчас можно купить квартиру в южной столице, рассказали аналитики портала «Крыша».

В августе на рынке недвижимости случилось то, чего не было уже долгие месяцы, – цены на первичное жилье снизились, правда всего на 0,1%. Несмотря на это, стоимость квадратного метра жилья для многих казахстанцев все еще велика, особенно в Алматы.

Причем даже в самом городе цены могут сильно отличаться в зависимости от района, где продается квартира. Средний показатель по городу, согласно объявлениям о продаже квартир, составляет около 594 тыс. тенге за квадратный метр.

Для сравнения, в большинстве других городов страны средняя цена за «квадрат» не достигает и 400 тыс. тенге. Например, в Актау один квадратный метр стоит около 294 тыс. тенге, а в Семее – 349 тыс. тенге.

Если рассматривать цены в зависимости от количества комнат, то самые дешевые однокомнатные квартиры продаются в Наурызбайском районе. Средняя цена составляет порядка 19,5 млн тенге. В среднем же один квадратный метр в этом районе стоит около 500 тыс. тенге.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры продаются в Турксибском районе – 25 млн тенге. Минимальная средняя цена на трехкомнатные квартиры также в этом районе – 33,5 млн тенге. Средняя стоимость «квадрата» составляет порядка 500 тыс. тенге.

Средняя стоимость квартир в Алматы. Инфографика: krisha.kz

Где продаются самые дорогие квартиры в Алматы

Самые дорогие квадраты расположены в Медеуском районе. Здесь за однокомнатную квартиру придется выложить примерно 26 млн тенге, за двухкомнатную – 39 млн тенге, а за трехкомнатную и вовсе 53 млн тенге. Средняя цена квадратного метра составляет 720 тыс. тенге.

Другими словами, чтобы самостоятельно купить в Медеуском районе квартиру площадью 80 квадратных метров, казахстанцу нужно более 15 лет ежемесячно откладывать по 312 тыс. тенге (средняя зарплата в Казахстане в 2022 году)

Также высокими ценами на квадратные метры отличились квартиры в Бостандыкском (714,3 тыс. тенге), Алмалинском (663,1 тыс. тенге) и в Ауэзовском районах (598 тыс. тенге).

Напомним, вместе с ростом цен и повышенным спросом на квартиры в Казахстане растет и количество ипотечных займов. К августу общая сумма кредитов на жилье выросла на 46,3% и составила 4,2 трлн тенге.

Причем, как отмечают аналитики, большая часть ипотечных кредитов была оформлена на льготных условиях, что говорит о почти полной зависимости этого рынка от государственных дотаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988488-skolko-stoyat-kvartiry-v-almaty/