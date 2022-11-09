Цены на жилье продолжают расти в Казахстане

Домик и монеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

В октябре стоимость жилой недвижимости в стране продолжила расти. Причем рост цен лишь ускорился. О том, как за месяц изменились цены на жилье в Казахстане, рассказали аналитики Бюро национальной статистики.

Октябрь текущего года не только продолжил тенденцию к росту цен на жилье, которые заложил сентябрь, но и заметно ускорил их.

Так, жилая недвижимость на первичном рынке за месяц подорожала на 0,9%, а на вторичном – на 2,1%. Отметим, что в сентябре рост цен составил лишь 0,3% и 1,1% соответственно.

Таким образом, в разрезе всего года, то есть по отношению к прошлогоднему октябрю, средняя стоимость перепродажи квартир увеличилась на 27,1%, а нового жилья – на 16,6%.

Сейчас в среднем один квадратный метр «первички» стоит 430 669 тенге, а «вторички» – 484 918 тенге.

Как изменились цены на жилье. Инфографика: Бюро национальной статистики

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в Актобе (на 30,3%), Усть-Каменогорске (на 26,3%) и Костанае (на 25,4%).

На вторичном рынке лидерами роста цен стали Талдыкорган (44,6%), Семей (44%), Актау (43,3%) и Актобе (42,4%).

Особняком в октябре встал рынок арендного жилья – после рекордного роста в августе и сентябре рост цен начал постепенно снижать свои темпы. Так, за месяц аренда в стране подорожала на 5,6% против 14,5% в предыдущем месяце. В годовом разрезе цены выросли на 54,2%.

Сейчас средняя цена одного квадратного метра арендного жилья в Казахстане составляет около 4 870 тенге.

Как растут цены на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что с середины октября в стране была зафиксирована тенденция к возврату цен на арендное жилье к доажиотажному периоду – всего за несколько недель цены в стране снизились в среднем на 20% и снижение продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996348-tseny-na-zhile-prodolzhayut-rasti-v-kazahstane/