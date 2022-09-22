Из-за цен на жилье казахстанцы не могут воспользоваться льготной ипотекой

Семья оформляет ипотеку. Иллюстративное фото: shutterstock.com

Госпрограмма «7-20-25» призвана помочь казахстанцам приобрести собственное жилье. Однако из-за подорожания "квадратов" ею могут воспользоваться далеко не все. Решение этой проблемы предложили эксперты Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" на своем сайте.

В рамках жилищной программы «7-20-25» казахстанцы могут оформить ипотечный заем на льготных условиях: 20% первый взнос, 7% ставка и срок до 25 лет. Ипотека на таких условиях оказалась довольно популярной среди казахстанцев, ведь к августу 2022 года большую часть выделенных на нее из госбюджета средств уже освоили.

Тем не менее, в ее реализации тоже есть недостатки. Помимо некоторых рисков, с которыми могут столкнуться казахстанцы, ставшие участниками «7-20-25», есть и проблема с доступностью этой ипотеки гражданам.

Почему казахстанцы не могут оформить «7-20-25»

Так, в зависимости от региона максимальная стоимость жилья, которое можно купить по этой программе, может варьироваться от 15 млн до 25 млн тенге.

Например, жилье за 25 млн тенге могут купить только жители Астаны, Алматы и Шымкента. Жители Караганды и Туркестана ограничены суммой в 20 млн тенге, а в остальных регионах максимальная стоимость жилья не должна превышать 15 млн тенге.

В этом, по мнению экспертов, кроется очень серьезная проблема. Так, в Западно-Казахстанской области подали заявки на участие в программе более восьми тысяч человек, однако одобрение получили лишь 1 677 человек.

Причина - резкий скачок цен на строительные материалы, из-за которых подорожали и сами квадратные метры. Если в 2021 году один «квадрат» стоил около 160 тыс. тенге, то в 2022 году цена превышает 230 тыс. тенге.

Сейчас за 15 млн тенге в ЗКО можно купить разве что однокомнатную квартиру, а в Алматы – вообще лишь комнату в общежитии. И это притом, что среди нуждающихся в собственном жилье очень много многодетных семей.

Как отмечают эксперты, в результате этой ситуации на рынке недвижимости возник «простой». Если ситуацию не исправить, то строительные компании окажутся банкротами, а многие казахстанцы останутся без работы (в ЗКО более 20% населения занято в строительной сфере).

Строительство многоэтажного дома. Иллюстративное фото: Pixabay

По данным аналитиков, несмотря на спрос на жилье среди населения, порядка 50% всех квартир в Западно-Казахстанской области стоят пустыми – население страны оказалось неплатежеспособным.

«По оценкам наших экспертов, с учетом процессов урбанизации и демографии количество нуждающихся в жилье на данное время составляет около 4,5 млн человек - это 24% населения. Если не принять экстренные меры в виде финансирования, через 7-8 лет количество нуждающихся в жилье может достигнуть 10 млн человек», - поясняет директор областного филиала Республиканского объединения юридических лиц «Союз строителей Казахстана» Александр Карагойшин.

Впрочем, как отмечают эксперты, выход из этой ситуации есть:

повысить порог финансирования с 15 млн до 25 млн тенге;

снизить ставку с 7% до 5%;

продлить госпрограмму «7-20-25» после ее завершения или же запустить другую льготную жилищную программу в стране.

Отметим тот факт, что проблемы наблюдаются не только на рынке недвижимости, но и в сфере кредитования. По данным аналитиков, в стране практически не оформляются ипотечные займы на рыночных условиях. Другими словами, эта сфера практически полностью зависит от государственного бюджета.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989098-iz-za-tsen-na-zhile-kazahstantsy-ne-mogut-vospolzovatsya-lgotnoy-ipotekoy/