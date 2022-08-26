Ипотечный рынок Казахстана живет за счет бюджета, считают эксперты

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Большая часть всех ипотечных кредитов оформляется на льготных условиях. Это может сыграть злую шутку с экономикой в ближайшем будущем. О том, что сейчас происходит на ипотечном рынке, рассказали аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.

Далеко не каждая казахстанская семья может себе позволить покупку собственного жилья. Цены на жилую недвижимость в Казахстане постоянно растут, поэтому для многих граждан ипотека становится единственным выходом.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, как отмечают аналитики, и здесь не все гладко. Несмотря на то, что ипотечный рынок Казахстана в 2022 году динамично развивается – по итогам первого полугодия в стране было выдано ипотечных займов на 900 млрд тенге – он оказался очень сильно зависим от государственного бюджета.

9 из 10 ипотечных кредитов оформляются на льготных условиях. Такая ситуация практически вытеснила коммерческую ипотеку на рынке жилья.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

На данный момент 20 млрд тенге предусмотрено на бюджетное кредитование для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов в 2023 году.

Вместе с ускорением выдачи ипотечных кредитов (за первую половину 2022 года их было выдано на 19,5%, чем за аналогичный период 2021 года), растет и нагрузка на государственный бюджет, направленный на выплату премий. В прошлом году расходы государства составили 62 млрд тенге.

Такая ситуация может негативно отразиться на рынке в будущем. По мнению экспертов, без выделения денег из государственного бюджета рынок может серьезно просесть.

Это в первую очередь относится к новостройкам, где при запланированном сворачивании льготной программы «7-20-25» платежеспособный спрос на строящееся в стране жилье может сильно упасть. Аналитики оценивают падение в 500 млрд тенге только в 2023 году.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Этой ситуации можно избежать. Как считают эксперты, льготное кредитование в перспективе должно остаться доступным только для граждан с низкими доходами и социально-уязвимых слоев населения, что позволит им улучшить жилищные условия в отсутствие возможности «осилить» рыночные программы.

Для всех же остальных граждан более прагматичным может являться акцент на повышение реальных доходов, защита заработных плат от обесценивания и постепенный возврат коммерческой ипотеки.

Насколько реален такой расклад, покажет время. По официальным данным, средняя номинальная зарплата в Казахстане во втором квартале 2022 года достигла 312 тыс. тенге, однако реальные размеры зарплат по-прежнему остаются небольшими, что подтверждается и недавним рейтингом «чистых» зарплат среди стран мире, где Казахстан занял 28 место с конца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1985016-ipotechnyy-rynok-kazahstana-zhivet-za-schet-byudzheta-schitayut-eksperty/