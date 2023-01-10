Количество продаж на рынке жилья продолжает уменьшаться в Казахстане

Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спрос на жилье в Казахстане продолжает снижаться третий месяц подряд. Согласно последним данным, это произошло на фоне снижения цен на вторичную жилую недвижимость. О том, сколько в декабре было совершено сделок купли-продажи, рассказали в Бюро национальной статистики.

В декабре впервые за долгие годы стоимость вторичного жилья снизилась на 1,5% за месяц. Это произошло на фоне продолжающегося третий месяц подряд снижения количества сделок купли-продажи жилой недвижимости в стране.

Согласно данным аналитиков, в декабре было зарегистрировано 33 587 сделок, из них 7 554 совершены по индивидуальным домам и 26 033 – по квартирам.

По сравнению с ноябрем количество продаж уменьшилось на 0,6% – тогда было продано 33 797 единиц жилья. К прошлогоднему декабрю снижение составило целых 64,6%. Если сравнивать данные за январь-декабрь 2022 года с аналогичным периодом 2021, то продажи упали на 21,5%.

Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Где чаще всего покупали жилье

Лидерами по количеству продаж, как и в прошлые месяцы, стали Алматы (8 063 сделки) и Астана (5 004 сделки) – на них пришлось 24% и 14,9% всех сделок по стране соответственно.

На третьем месте оказалась Карагандинская область – здесь в декабре была совершена 2 861 сделка купли-продажи. Меньше всего продаж показала Улытауская область – всего 343 сделки.

В сравнении с ноябрем в декабре наибольший рост сделок зарегистрирован в Актюбинской области (20,8%), в Алматы (14%) и Шымкенте (9,8%). Наибольший спад сделок за месяц произошел в Северо-Казахстанской (-25,3%) и Восточно-Казхастанской (-19,4%) областях, а также в Астане (-15%).

Какое жилье чаще всего покупали

По сравнению с ноябрем 2022 года количество сделок по индивидуальному жилью снизилось на 446, а по квартирам, наоборот, увеличилось на 236 операций.

Причем значительная часть продаж пришлась на однокомнатные квартиры – всего 10 384 сделки. На двухкомнатные – 9 062 сделки, а на трехкомнатные – лишь 5 396 продаж.

Реже всего покупали большие квартиры с шестью и более комнатами. В декабре их было приобретено всего 39 штук и больше половины пришлось на Алматы (12 единиц) и Астану (11 единиц).

Какое жилье покупают в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Продолжающееся уже долгое время снижение количества продаж в сфере жилой недвижимости может быть связано с высоким ростом цен на рынке. Несмотря на тот факт, что в декабре "вторичка" за месяц подешевела на 1,5%, за более длительный период складывается обратная картина – жилье стоит значительно дороже, чем годом ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004804-kolichestvo-prodazh-na-rynke-zhilya-prodolzhaet-umenshatsya-v-kazahstane/