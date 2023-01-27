Более 3,5 млрд тенге задолжал казахстанец по кредиту (видео)

Оформление кредита. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы стали чаще брать кредиты в 2022 году. Сумма беззалоговых потребительских займов за прошлый год увеличилась на 28,3%. Об этом сообщается в Telegram-канале Первого кредитного бюро.

Отмечается, что портфель беззалоговых потребительских кредитов вырос на 28,3% и достиг 7,4 трлн тенге.

У половины действующих заемщиков (3,5 млн человек) сумма оставшейся задолженности не превышает 500 тыс. тенге. Однако на них приходится лишь 10% от общей задолженности, или около 740 млрд тенге.

В состав 90% заемщиков входят 6,3 млн человек, но суммарно на них приходится лишь 55% портфеля (около 4,1 трлн тенге).

Соответственно, еще 45% общего портфеля (3,3 трлн тенге) обеспечивают лишь 10% заемщиков – это 700 тыс. человек. Размер суммы оставшейся задолженности у каждого из них превышает 2,5 млн тенге.

Как сообщили представители Первого кредитного бюро телеканалу Almaty.tv, большая доля заемщиков относится к возрастной группе от 30 до 44 лет.

"При этом, максимальная задолженность по данному типу кредитов составила более 3,5 млрд тенге на одного человека. Есть такие экземпляры", – сообщил генеральный директор компании Руслан Омаров.

Помимо этого, в ПКБ озвучили и статистику по ипотечным займам. За прошедший год казахстанцы оформили 160 тысяч сделок на сумму 2,3 триллиона тенге.

Всего по стране 40% квартир куплены в ипотеку. Средняя сумма ипотеки составила около 14 миллионов тенге. Максимальная сумма, взятая у банка на покупку квартиры – 227 миллионов тенге.

Добавим, что Первое кредитное бюро, по данным с официального сайта ПКБ, – это одна из крупнейших технологических компаний Казахстана с актуальной базой данных кредитных историй и более 40 сервисами в области предоставления данных для кредитных и некредитных процессов, статистики, а также предиктивной аналитики для финансового рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007095-bolee-35-mlrd-tenge-zadolzhal-kazahstanets-po-kreditu-video/