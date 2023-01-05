Годовщина январской трагедии в Казахстане: что происходило в стране

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ровно год назад в городах Казахстана произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота. Что происходило в стране в те дни 2022 года - в хронологии NUR.KZ.

2 января

Отпраздновав Новый год, казахстанцы узнают о начавшихся протестах в Мангистауской области – сообщается, что поводом стало повышение цен на сжиженный газ.

С активистами проводит переговоры правительственная комиссия, к ним обращается президент, цену на газ обещают снизить, однако, спустя время беспорядки начинаются и в других городах Казахстана – и они совсем не связаны с газом.

4 января

Вечером 4 января беспорядки начались в Алматы – именно в этом городе в ближайшие дни произойдут самые масштабные разрушения, погромы, поджоги, захваты зданий, убийства и кражи.

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ночь с 4 на 5 января Касым-Жомарт Токаев выступает с обращением к казахстанцам и просит их не поддаваться на провокации «изнутри и извне», однако, ситуация потребовала введения режима ЧП.

В эти дни у казахстанцев пропали мобильная связь и интернет, поэтому информацию собирали буквально по крупицам – мобильные операторы сообщали, что это связано с действиями госорганов, которые обеспечивают антитеррористическую и общественную безопасность.

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Протесты и беспорядки также проходили в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других городах. Сообщалось, что митингующие не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры.

Военные. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

5 января

К утру 5-го января сообщалось о 95-ти пострадавших полицейских и более 200 задержанных участниках беспорядков.

Тем временем Токаев заявляет, что особая вина за протесты лежит на правительстве и министерстве энергетики. Премьер-министр Аскар Мамин подает в отставку – это означает отставку всего кабинета министров. Временно исполняющим обязанности становится Алихан Смаилов.

На совещании в Акорде Токаев дает ряд поручений для стабилизации ситуации в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Однако беспорядки продолжаются. В обед митингующие врываются в здание акимата Алматы – затем оно сильно выгорит из-за пожара, который начался во время штурма.

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также задымление началось в здании партии Nur Otan (сейчас Amanat - прим.ред.). Митингующие громят больницы и поликлиники Алматы. Охвачено пламенем здание прокуратуры.

Толпа сносит забор президентской резиденции и устремляется внутрь - после этого здание также выгорит полностью, из-за чего его решат снести.

Резиденция президента в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также в Актобе штурмуют акимат. Нападения на акиматы в это же время идут в разных городах Казахстана.

К середине дня стало известно, что в Алматы протестующие сожгли 120 авто, разбили 120 магазинов и избили 500 человек.

Беспорядки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Позже мы также узнаем, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях покинули свои рабочие кабинеты.

Токаев вводит режим ЧП в столице, где также проходили митинги, но не было погромов.

6 января

В ночь с 5 на 6 января Токаев заявляет, что в Казахстане крайне напряженная обстановка. Он говорит о тщательно продуманном плане действий погромщиков.

Как новый глава Совета безопасности, Токаев сообщает, что «намерен действовать максимально жестко», поскольку это вопрос безопасности граждан.

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Из-за угрозы безопасности режим ЧП вводится во всем Казахстане.

Однако уже через несколько минут сообщается о захвате аэропорта Алматы.

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Этой же ночью Токаев решает обратиться за помощью к ОДКБ. Он заявил, что в аэропорту Алматы террористическими бандами захвачены 5 самолетов.

Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аэропорт освободили через короткое время, в Алматы началась спецоперация. Сообщается, что десант Минобороны ведет бой под Алматы.

Тем временем главу КНБ Карима Масимова снимают с должности – позже его обвинят в насильственном захвате власти, государственной измене и превышении полномочий.

Уже через пару часов после обращения Токаева председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян объявит, что в Казахстан направят миротворческие силы организации.

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

7 января

Токаев выступает с обращением к народу Казахстана. Он заявляет, что в стране продолжается антитеррористическая операция – правоохранительным органам отдан приказ открывать по террористам огонь на поражение.

Протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Позже Токаев расскажет, что в дни январских событий «некоторые товарищи» предлагали ему покинуть страну – в одном из документальных фильмов сообщат, что предложение звучало из уст бывшего главы КНБ.

Покидать страну, как и Акорду, Токаев отказался – казахстанцам он заявил, что беспорядки в Казахстане ставили целью госпереворот и «приход к власти других людей».

Также станет известно о задержании более 5 000 человек по всему Казахстану и 300 лицах, пытавшихся покинуть страну с оружием, деньгами и ценностями.

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Режим ЧП после январских событий во всей стране был снят в ночь с 18 на 19 января. На следующий день последние миротворцы ОДКБ покинули Казахстан.

В Казахстане началось масштабное расследование январских событий. Станет известно о полученных травмах у более 3,5 тыс. силовиков, повреждении более 1,5 тыс. зданий, смерти более 230 человек и кражах имущества на сумму более чем 350 тысяч долларов.

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2004171-godovschina-yanvarskoy-tragedii-v-kazahstane-chto-proishodilo-v-strane/