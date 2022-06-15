Токаеву предлагали покинуть Казахстан во время январских событий

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время массовых беспорядков ему предлагали "сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан".

Как сообщает РИА Новости, телеканал "Россия 24" сегодня утром анонсировал интервью с президентом Казахстана, которое покажут в эфире днем.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев в период январских событий все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен покидать страну, хотя ему советовали это сделать.

"Целью всех переворотов является, скажем, приход к власти других людей. Что касается меня, то я все эти дни находился здесь, в здании резиденции президента, никуда не выезжал. Более того, естественно, я ночевал здесь", – заявил Токаев.

По словам президента, он с самого начала беспорядков заявил, что не собирается уезжать из столицы.

"Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал, и считал, что должен находиться здесь до конца", – пояснил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974172-tokaevu-predlagali-pokinut-kazahstan-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/