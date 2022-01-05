В акимате Алматы начался пожар после штурма (видео)

Пожар у здания акимата. Фото: соцсети

Во время штурма акимата в Алматы начался пожар, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы писали о толпе агрессивно настроенных людей, устроивших штурм здания городского акимата. Сообщалось, что у протестующих были светошумовые гранаты, а также щиты и палки.

Очевидцы сообщают, что в районе акимата слышны выстрелы, над зданием поднимается черный дым. Сообщается и о начавшемся пожаре в здании акимата. В соцсетях появились фото и видео с места происшествия.

Подробнее о беспорядках и акциях протеста, охвативших Казахстан, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949905-v-akimate-almaty-nachalsya-pozhar/