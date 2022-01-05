Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением по ситуации в стране. Видео опубликовал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.

"Дорогие соотечественники! Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Эйфория митинговщины и вседозволенности, призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными.

Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.

Обращаюсь к молодежи: не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие.

Сейчас на карте и ваше благополучие и место нашей страны в современном мире", - сказал президент Казахстана.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к демонстрантам и попросил не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949752-tokaev-vystupil-s-zayavleniem/