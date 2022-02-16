Сожженную резиденцию президента в Алматы показали изнутри (фото)

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

В пресс-службе Управления делами президента Казахстана рассказали и показали, как выглядит резиденция главы государства в Алматы – ранее она пострадала в результате погромов, передает NUR.KZ.

Здание резиденции пострадало 5-6 января, в разгар погромов в Алматы.

"На первом этаже сгорел и взорвался автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей. Уничтожены все системы жизнеобеспечения", – рассказали в Управлении делами президента.

Сожжено было и здание акимата города, расположенное в непосредственной близости. О том, во что оно превратилось после беспорядков, мы рассказывали еще в январе.

Что же касается резиденции, как отметили в УДП, самым опасным здесь является повреждение несущих конструкций 2-го этажа. Этот факт поставил под вопрос дальнейшую жизнеспособность здания.

Отмечается, что техническое обследование объекта проводит Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития. Эксперты КазМИРР установили, что замена несущих конструкций все же возможна без ущерба для безопасности и сейсмоустойчивости.

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

По информации УДП, свою помощь по восстановительным работам на безвозмездной основе предложил целый ряд компаний.

"Сотрудники ТОО "Integra Construction KZ" восстановили ограждение объекта, в настоящее время проводят очистку и уборку последствий разрушений. Ежедневно на объекте заняты до 200 человек.

Разработчик проекта – французская компания Inter Art Etudes – обратилась в Управление делами президента РК с предложением безвозмездно проконсультировать по вопросам восстановления здания.

Помощь в обследовании инженерного оборудования безвозмездно оказали ТОО "Олимпос", ТОО "GSI Service", ТОО "ПФ "Электросервис", ТОО "ЛифтИнвест", ТОО "AVC Инжиниринг", ТОО "Schneider Electric", ТОО "GSI Kazakhstan", ТОО "Spector Security", ТОО "Арабикс", – сообщили в пресс-службе Управления делами президента.

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

Резиденция президента РК. Фото: пресс-служба Управления делами президента Казахстана

Сейчас, по данным УДП, в резиденции завершаются работы по ликвидации последствий взрыва и погромов. Проводится техническое обследование повреждений. Отмечается, что восстановительные работы необходимо завершить до конца года.

"Важно отметить, что Управление делами президента РК располагает единственным зданием в городе Алматы для обеспечения мероприятий с участием главы государства во время его пребывания в городе. В связи с этим Управление делами не рассматривает изменение имеющегося функционального назначения здания.

Резиденция президента в Алматы имеет специальную планировку, предназначенную для проведения официальных государственных мероприятий. В ней имеются кабинеты небольших площадей и большие зальные пространства. Такая планировка не представляется пригодной для организации иных процессов", – отметили в УДП.

Здание резиденции является памятником истории и культуры республиканского значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956463-vyzhzhennuyu-iznutri-rezidentsiyu-prezidenta-v-almaty-pokazali-iznutri-foto/