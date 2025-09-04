"Вброс в циничном стиле": Россия сделала заявление о крушении самолета AZAL близ Актау

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сделали заявление о выплатах страховых средств в связи с крушением самолета AZAL под Актау в декабре 2024 года, передает NUR.KZ.

Как сообщили в российском МИД, в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о невыплатах страховых средств в связи с катастрофой пассажирского самолета 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане.

"Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории. Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь", - заявили в министерстве.

В МИД России заверили, что местная страховая компания с февраля 2025 года осуществляет выплаты. В сообщении утверждается, что на данный момент выплачено страховое возмещение за самолет в размере полной страховой стоимости.

"Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в том числе полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Киргизии, по 1 из 6 граждан Казахстана.

На сегодня осуществлены страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолета и родственникам погибших на общую сумму 358,4 млн рублей. Работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается", - сказано в заявлении.

Крушение самолета под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков. 4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны. Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.

Отметим, что еще в начале года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау лежит на представителях России.

