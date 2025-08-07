jitsu gif
      Когда закончится расследование крушения борта AZAL близ Актау, рассказал Бозумбаев

      Опубликовано:

      Крушение самолета близ Актау
      Крушение самолета близ Актау. Фото: акимат Мангистауской области

      Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос, когда закончится расследование крушения борта AZAL близ Актау, передает NUR.KZ.

      Канат Бозумбаев напомнил, что AZAL получил повреждения "на сопредельной территории, не в воздушном пространстве Казахстана, но при этом этот воздушный инцидент при приземлении случился в Казахстане".

      "Наше Министерство транспорта достаточно интенсивно работает. Новые навыки приобрели наши специалисты в рамках работы с международными экспертами. Международные эксперты из разных стран участвуют в работе. Часть оборудования до сих пор находится за рубежом на экспертизе, и оно в ближайшее время вернется. Стадия анализа завершается и переходит к стадии подготовки окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения - через несколько месяцев будет окончательный отчет", - заявил Канат Бозумбаев.

      Вице-премьер добавил, что не хотел бы политизировать вопрос того, каким образом борт получил повреждения.

      "На эти вопросы нам должна ответить взрывотехническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится. Насколько я знаю, они запросы послали в другие страны, где на вооружении находится различного рода оружие, которое может поражать с таким элементом, который был найден на фюзеляже упавшего самолета", - сообщил Канат Бозумбаев.

      Спикер выразил мнение, что истина станет известна до конца года. Он напомнил, что в феврале был опубликован предварительный отчет, который внес ясность. Комиссия выезжала в Баку, отметил Бозумбаев.

      "Кроме того, весь апрель были встречи у представителей и советников от Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Embraer и ИКАО. Приняли решение по проведению реконструкции фрагментов гидравлической системы №2, об отправке исследований модульного блока авионики разработчику оборудования, проведению экспертизы по гидравлической системе - почему она не сработала, почему перестали закрылки работать?

      Комиссия выезжала в мае в города Грозный, Ростов-на-Дону с целью проведения рабочих встреч и посещения объектов аэронавигационных систем и аэродрома Грозного. Кроме того, для координации принятия совместных решений была организована онлайн-конференция по модульному блоку авиационному и GPS глобальной системы позиционирования с Бразилией, Россией и Азербайджаном. Вот этот модульный авиационный блок направлен как раз в город Феникс, Аризона, в США был отправлен. Мы анализ должны от них тоже получить", - объяснил заместитель премьер-министра.

      Он добавил, что после формирования отчетов и завершения всех назначенных экспертиз, комиссия приступит к подписанию окончательного документа.

      Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

      7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

      4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

      Добавим, что жители Азербайджана после крушения самолета неоднократно благодарили жителей Казахстана. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны.

      Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.

      И 15 марта, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, тот выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.

