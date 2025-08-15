Алиев выступил с новым заявлением о крушении самолета близ Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с новым заявлением по поводу крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистау, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Алиева, не рассматривает крушение самолета как умышленную атаку, однако требует от России официального признания вины, наказания виновных и полной компенсации.

Алиев заявил, что самолет был поврежден внешним воздействием в районе города Грозный и это привело к потере управления.

Ранее он сообщал, что Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением. Тогда Алиев говорил, что Баку регулярно направляет запрос в российский Следственный комитет, но в ответ приходит лишь формулировка «следствие продолжается».

Росавиация сообщала, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за тумана, в связи с чем на высоте 500 м была плохая видимость, а также из-за плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины». Президент России Владимир Путин уточнял, что в это время в Чечне отражали атаку беспилотников, работала система ПВО.

