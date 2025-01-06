"Мы требуем справедливости": Ильхам Алиев о крушении самолета близ Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау лежит на представителях России, передает NUR.KZ со ссылкой на Азертадж.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе (авиакатастрофе в Актау – прим. ред.), лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал Ильхам Алиев.

Отметив, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков, он выразил уверенность в том, что скоро станет известно больше подробностей об обстоятельствах катастрофы.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - заявил президент Азербайджана.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Выжили 29 человек. Все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

На следующий день сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками.

В Минтрансе также сообщили, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.