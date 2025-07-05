Авиакатастрофа под Актау: телеканал из Азербайджана снимает фильм о трагедии

В Актау прибыла съемочная группа телеканала CBC Azerbaijan для работы над документальным фильмом, посвященным авиакатастрофе, передает региональное издание Lada.kz.

Редакция региональной газеты встретилась со съемочной группой телеканала CBC Azerbaijan. Старший редактор Гюльзар Мустафаева, режиссер фильма Мезаир Гашимов и оператор Вусал Алекперов поделились подробностями о создаваемом документальном проекте.

"Я являюсь автором идеи и сценария этого фильма. Спасибо вам за то, что решили осветить нашу поездку, нам очень приятно. Цель нашего документального фильма - рассказать об авиакатастрофе, в которую попал азербайджанский самолет. Это трагедия, масштабы которой сложно осмыслить, особенно с учетом того, что она произошла в мирное время, когда, казалось бы, ничто не предвещало беды.

На борту находились обычные люди, семьи, дети. Кто-то летел отметить Новый год с близкими, кто-то просто провести зимние каникулы. Один ребенок, например, летел к матери. И вот случилось невообразимое. В Азербайджане уже было снято несколько фильмов на эту тему, но в нашем проекте мы хотим подробно, буквально по минутам восстановить хронологию событий. Очень важно показать, как отреаговал народ Казахстана, как жители Актау объединились и пришли на помощь. Это невозможно не отметить: та поддержка, которую оказали казахстанцы, говорит о настоящем братстве и дружбе наших народов. И это не просто слова", - поделилась Гюльзар Мустафаева.

В фильме съемочная компания опирается исключительно на информацию, доступную из предварительных материалов расследования, опубликованных казахстанской стороной.

Съемочная команда также побывала на месте происшествия, где установлен памятник жертвам авиакатастрофы.

Изданию также рассказали, что в рамках работы им удалось пообщаться с местными жителями, в том числе с очевидцами трагедии. Эти встречи произвели на них глубокое впечатление.

"Нам удалось пообщаться с людьми, которые стали свидетелями событий. Мы продолжаем записывать интервью, и, честно говоря, нас тронула реакция казахстанцев. Люди бросали всё и бежали помогать, не задумываясь о себе, о страхе, об опасности. Я даже боюсь представить, каким было это зрелище - авария, пострадавшие, погибшие. Многие пережили колоссальный стресс, но говорили: "Мы просто сделали то, что должны были".

Они не думали о своей травме, о пережитом шоке - они просто хотели быть полезными. Это по-настоящему впечатляет. Невозможно описать словами ту человечность и поддержку, которую мы почувствовали от казахстанцев. От всего сердца хочу поблагодарить за это от имени всех азербайджанцев. Тем более что трагедия коснулась и Казахстана - среди погибших были шестеро граждан вашей страны. Несмотря на собственную боль, люди делали всё, чтобы помочь азербайджанской стороны", - говорят представители съёмочной группы.

Сообщается, что завершить съемки фильма планируют осенью.

Крушение самолета под Актау 25 декабря 2024 года

В тот день под Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Добавим, что жители Азербайджана после крушения самолета неоднократно благодарили жителей Казахстана. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны. Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.