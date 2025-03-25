Крушение самолета под Актау: суд в России разрешил выемку документов

Басманный суд Москвы разрешил изъять документы по делу о крушении самолета в Мангистауской области Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на судебные материалы, суд разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines.

Уточняется, что еще в январе с таким ходатайством обратился следователь, его поддержал прокурор.

В материалах указано, что уголовное дело о крушении ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Суд, проверив материалы, которые обосновывают ходатайство, посчитал, что оно подлежит удовлетворению.

"Разрешить производство выемки", - постановил суд, о чем сказано в документах.

Решение вступило в силу.

Какого характера и о чем именно документы, не уточняется.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.