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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тысячи

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Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения 28 марта. Фото: facebook.com/fsd.gov.mm

В Мьянме вновь выросло число погибших в результате разрушительного землетрясения. Военное правительство Мьянмы объявляет о временном прекращении огня для оказания помощи в ликвидации последствий ЧП.

Как пишет DW, ссылаясь на информацию от военной хунты Мьянмы, на 3 апреля число жертв землетрясения возросло до 3085 человек, еще более 4715 человек ранены.

В стране с 1 апреля объявлен недельный траур.

CNN сообщает, что военное правительство Мьянмы, в которой уже четыре года идет гражданская война, объявило о временном прекращении огня против вооруженных группировок. Все силы сейчас направлены на ликвидацию последствий ЧП.

"В знак сочувствия жертвам землетрясения по всей стране, а также для обеспечения эффективной спасательной операции и восстановления перемирие продлится до 22 апреля", - сообщило государственное телевидение Мьянмы.

По данным Euronews, о месячном перемирии объявили и ведущие группы повстанцев, выступающих на стороне "правительства национального единства", которое было свергнуто в ходе военного переворота 1 февраля 2021 года.

Между тем в ООН заявляют о нехватке воды и росте инфекционных заболеваний в районах, пострадавших от землетрясения. Гуманитарные организации призывали обе стороны конфликта к прекращению огня, чтобы облегчить доставку помощи.

"Переворот и последовавший за ним конфликт разрушили инфраструктуру здравоохранения, в результате чего страна оказалась плохо подготовленной к борьбе с последствиями мощных стихийных бедствий. Теперь же серьезный ущерб нанесен еще и дорогам и мостам", - говорится в материале.

Напомним, в пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков.

30 марта власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших в результате разрушительных землетрясений, позже число жертв возросло до 2719 человек, еще более 4512 пострадали.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил в стране национальный траур после разрушительного землетрясения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232686-chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-myanme-prevysilo-3-tysyachi/