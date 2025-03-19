"Полицейские поступили правильно": глава МВД высказался о захвате заложницы в аэропорту Алматы

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов во время подкаста СЦК прокомментировал недавнее ЧП в аэропорту Алматы с захватом заложницы, передает NUR.KZ.

Во время записи подкаста ведущий спросил Саденова о недавнем резонансном случае, когда мужчина захватил в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы. Ведущий отметил, что многие казахстанцы раскритиковали полицейских, так как заложницу освободил гражданский.

"По случаю в аэропорту Алма­ты там возбуждено три уголовных дела - по захвату, по хулиганству и за ложное сообщение о взрывном устройстве", - напомнил министр.

По его словам, действиям подозреваемого в преступлении будет дана оценка в ходе уголовного процесса. Также он отдельно остановился на проверке действий сотрудников.

"Мы же не все видим, в процессе расследования все встанет на места. С учетом того, что были угрозы взрыва, применения оружия, то есть, в таком месте, где присутствует много людей, полицейские поступили как бы правильно... То есть, если бы кто-то кинулся, мы же не знаем. Поэтому, мы дадим оценку, сейчас идет проверка", - сказал министр.

Также Саденов подчеркнул, что спаситель девушки Муса Абдраим является "динамовцем" (спортивное общество МВД "Динамо"- прим.ред). Он похвалил действия мужчины и заявил, что Абраим достоин подражания.

Напомним, 7 марта, в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который и обезвредил мужчину. А вчера аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

9 марта в МВД сделали заявление о произошедшем - против нападавшего возбуждено три уголовных дела, а сам мужчина арестован. После этого о начале служебного расследования сообщал и замглавы МВД Санжар Адилов. Он отмечал, что аэропорт - это стратегический объект, где всегда много людей.

Кроме того, в Департаменте полиции на транспорте также прокомментировали действия полицейских во время инцидента в аэропорту Алматы.