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Авария на руднике в Ұлытау: о выплате 10-летней зарплаты семьям погибших шахтеров заявили в Минтруда

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Каска лежит на трубах
Каска. Иллюстративное фото: dannyfroese / Getty Images

На заседании сената вице-министр МЧС и глава Минтруда рассказали о выплатах семьям погибших шахтеров в результате аварии на руднике Жомарт в области Ұлытау, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас на руднике Жомарт в области Ұлытау 17 февраля была авария, как вы знаете, и была создана комиссия. К сожалению, скончались семь шахтеров, начались следственные действия. Причиной стал взрыв природного газа в шахте. Проведены проверки корпорации "Казахмыс".

Мы встретились с семьями пострадавших. В рамках следствия создано семь комиссий, приостановлена работа шахты. Комиссия свою работу завершила и после обеда будет докладывать в правительстве", - заявил вице-министр МЧС Кеген Турсынбаев.

Глава Минтруда заявила о выплатах 10-летней зарплаты семьям погибших шахтеров.

"Семьям поддержка, которая предоставляется со стороны государства или компании, социальная помощь, она предоставляется оптимально. Со стороны государства у нас предоставляются соцвыплаты. По утере кормильца будут выплаты до 18 лет детям. Если они обучаются в техникуме, в ТИПО или в других ВУЗах, они будут продолжать свое обучение в соответствии с договором "Казахмыса". По оздоровлению, по определению детей в детские лагеря также будет оплачено "Казахмысом".

Мы встретились с пострадавшими семьями. Они не одни остались. Предоставлена посильная помощь со стороны работодателей - десятилетняя заработная плата предусмотрена была. Семьям без своих домов будет предоставлено жилье", - заявила глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова.

Напомним, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло ЧП, в результате погибли семь человек.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

В "Казахмысе" отмечали, что причиной обрушения шахты мог стать взрыв природного газа. В компании добавили, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.

Также был опубликован список погибших шахтеров, а позже появились их фотографии.

После спуска аварийно-спасательных бригад стало известно, что обрушения на шахте Жомарт в области Ұлытау не произошло, но был выброс природного газа, об этом заявили в корпорации "Казахмыс".

Кроме того президент в связи с трагедией на руднике в Ұлытау обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда - он дал ряд поручений правительству.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2224478-avariya-na-rudnike-v-lytau-o-vyplate-10-letney-zarplaty-semyam-pogibshih-shahterov-zayavili-v-mintruda/