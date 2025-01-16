Минтранс Казахстана сделал новое заявление по авиакатастрофе близ Актау

В Министерстве транспорта Казахстана отреагировали на появившуюся в Сети якобы расшифровку переговоров экипажа рухнувшего в Актау самолета с диспетчерами, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Министерства транспорта Казахстана опубликовано новое заявление по факту крушения самолета близ Актау 25 декабря 2024 года.

"Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника.

Напомним, что комиссия опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО (ICAO, Международная организация гражданской авиации - прим. ред.)", - сказано в сообщении.

Отметим, что накануне в Telegram-канале Baza был опубликован текст, который, по данным источника, якобы является полной расшифровкой переговоров экипажа самолета с диспетчерами. Однако официального подтверждения подлинности данной расшифровки не было.

Напомним, 7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Накануне в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также сегодня стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.