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СМИ: черные ящики потерпевшего крушение под Актау самолета привезли в Казахстан

Опубликовано:

Место крушения самолета в Актау
Место крушения самолета в Актау. Фото: МЧС РК

По данным российских СМИ, черные ящики самолета Azerbaijan Airlines вернули в Казахстан из Бразилии и передали комиссии, чтобы сделать заключение об авиакатастрофе.

По данным РИА Новости, черные ящики самолета AZAL вернули в Казахстан из Бразилии и передали комиссии.

"В тот же день (в день авиакатастрофы - прим. РИА Новости.) создана государственная комиссия по расследованию крушения воздушного судна, в компетенции которой входит расшифровка бортовых самописцев.

В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации" от 7. 12. 1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения", - сообщили изданию в Генеральной прокуратуре Казахстана.

Корреспондент NUR.KZ направил запросы в пресс-службы Генеральной прокуратуры страны и Министерства транспорта РК с просьбой прокомментировать появившуюся в СМИ информацию. На момент публикации ответа получено не было.

Напомним, 7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

После этого в Минтрансе сообщили, что в Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211920-smi-chernye-yashchiki-poterpevshego-krushenie-pod-aktau-samoleta-privezli-v-kazahstan/

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