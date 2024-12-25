Для расследования авиакатастрофы в Актау прибыла делегация из Азербайджана

Специально созданная комиссия из Азербайджана прибыла в Актау в связи с авиакатастрофой, произошедшей сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Как сообщается в Instagram-аккаунте акимата Мангистауской области, в Актау прибыла специальная делегация из Азербайджана.

"Специально созданная комиссия из Азербайджанской Республики прибыла в Мангистаускую область в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря вблизи Актау. Делегацию, в состав которой входят спасатели, психологи и прокуроры, возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Аким Мангистауской области Нурдаудет Килыбай и представители правительства Азербайджана проработали соответствующие меры, которые будут приняты в рамках спасательной операции. Аким области Нурдаулет Килыбай сообщил, что пострадавшим гражданам оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Напомним, несколько часов назад президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау.

Ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По неподтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана. В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.

На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек. Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту.

О том, что известно по текущей ситуации на данный момент, можно прочитать здесь.