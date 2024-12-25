Новогоднюю елку разобрали в аэропорту Баку после авиакатастрофы близ Актау (видео)

Новогоднюю елку разобрали в аэропорту Баку из-за сегодняшней авиакатастрофы близ Актау - действия сотрудников воздушной гавани попали на видео.

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Кадры появились в Telegram-канале Sputnik Азербайджан.

"В бакинском аэропорту убирают новогоднюю елку в связи с крушением самолета", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как работники приступили к разбору новогодней елки - они снимают игрушки и другие украшения, а после упаковывают их в коробки.

Напомним, сегодня близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

На месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии было обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. Предварительно сообщалось о шести выживших.

Азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. В Telegram-канале Baza опубликовали список пассажиров самолета, разбившегося близ Актау.

Появилось видео крушения с радаров. Также в Сети разошлось видео с выжившими после крушения. На кадрах видно, как очевидцы ЧП помогают пассажирам, выжившим при падении самолета.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин несчастного случая вблизи города Актау.

В МЧС сообщили, что среди выживших было два ребенка - их доставили в больницу.

Полиция начала расследование по факту крушения самолета - об этом сообщили сегодня в ДП на транспорте.