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Автомобильный кран упал на месте строительства LRT в Астане (фото)

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Автомобильный кран
Автомобильный кран. Иллюстративное фото: Vasco Rossi/Getty Images

В Астане на стройке LRT упал кран. На место выехали представители столичного Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Комитете промышленной безопасности МЧС РК факт ЧП подтвердили. Здесь же сообщили, что на место происшествия выехал руководитель Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Астана.

"9 мая 2024 года в 11:36 часов поступила информация о падении автомобильного крана ZOOMLION на строительном объекте "Строительство LRT", расположенного в районе Есиль — на пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Кабанбай батыра. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

Сообщается, что автомобильный кран ZOOMLION принадлежит China Railway Asia-Europe Construction Investment.

"Предварительная причина аварии — перегруз. Автомобильный кран на учете не стоит, разрешение на работу не получал. О результатах будет сообщено дополнительно. Создается комиссия для расследования аварии", — добавили в ведомстве.

Фото с места ЧП публикует Telegram-канал Астана - Что? Где? Когда?

Весной прошлого года башенный кран упал в Кокшетау, в результате чего погиб 28-летний крановщик.

Тогда же на одном из строительных участков в Астане также упал башенный кран. Сообщалось, что пострадавших нет.

А в конце ноября в Костанае на строящемся объекте упал башенный кран. В кабине находился 49-летний крановщик, он скончался от полученных травм.

Строительство LRT в Астане

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако строительство так и не было завершено. Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года подсудимым огласили приговор — по делу Astana LRT осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело.

В октябре 2022 года бывший премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на продолжение строительства LRT в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Нынешний аким города Женис Касымбек в конце 2022 года пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования. Между тем, в Астане по-прежнему продолжается строительство системы LRT, завершить ее планируют в 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097803-v-astane-na-stroyke-lrt-upal-kran/

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