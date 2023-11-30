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Башенный кран с человеком в кабине упал в Костанае

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Башенный кран упал в Костанае
Место происшествия. Фото: top-news.kz

В Костанае на строящемся объекте упал башенный кран. В кабине находился 49-летний крановщик, он скончался от полученных травм, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 30 ноября в 12.50 на строящемся объекте по улице Шаяхметова в Костанае произошло падение крана. В кабине находился 49-летний крановщик, который скончался на месте от полученных травм.

Башенный кран упал в Костанае
Место происшествия. Фото: top-news.kz

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее смерть человека".

"На месте проводятся все необходимые следственные действия. Причина падения крана устанавливается", - пояснили в ДП Костанайской области.

Добавим, что согласно ч.2 ст.277 УК РК нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048441-bashennyy-kran-s-chelovekom-v-kabine-upal-v-kostanae/

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