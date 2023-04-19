Башенный кран рухнул в Астане (фото, видео)
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В Астане на одном из строительных участков упал башенный кран. Пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте Комитета промышленной безопасности МЧС РК.
Как сообщили в Департаменте КПБ МЧС по Астане, 19 апреля ориентировочно в 09:25 на строительном участке ТОО Inshaat Invest "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом" во время подъема груза произошел облом секции башенного крана QTZ-63.
Согласно сообщению, пострадавших нет, а предварительная причина аварии – перегруз.
"В настоящее время на месте работают сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Астана. Департаментом будет создана комиссия по расследованию аварии с участием представителей местных исполнительных органов и других заинтересованных лиц", – говорится в сообщении.
Результаты расследования будут сообщены дополнительно, говорится в сообщении.
В одном из столичных пабликов в Instagram показали видео с места происшествия.
На сайте "Академик" говорится, что башенные краны бывают стационарными и передвижными. Грузоподъемность передвижных башенных кранов может достигать до 100 тонн, стационарных – до 400 тонн.
Напомним, 18 февраля прошлого года на территории стройплощадки в Астане упал башенный кран, в результате чего погиб рабочий. В пресс-службе МЧС тогда сообщили, что к падению крана привел облом его секции.
В начале апреля 2022 года на строящееся 9-этажное здание в Турксибском районе Алматы упал башенный кран. Никто не пострадал.
Через несколько дней в соцсетях появилось видео с горящим башенным краном. Как выяснилось, инцидент произошел в Астане. В столичном ДЧС рассказали, что горела кабина башенного крана на уровне 12 этажа. Пожар ликвидировали.
В июне прошлого года в Усть-Каменогорске из-за шквального ветра рухнул башенный кран. Жертв или пострадавших не было. Позже стало известно, что от сильного ветра упал кран в Астане.
В июле на стройке жилого дома в Алматы произошла трагедия – из-за падения башенного крана погиб слесарь. По предварительным данным, как сообщили позже в Комитете промышленной безопасности МЧС, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности.
Недавно в начале апреля башенный кран упал в Кокшетау, в результате чего погиб 28-летний крановщик.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017416-bashennyy-kran-ruhnul-v-astane-foto/