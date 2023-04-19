Башенный кран рухнул в Астане (фото, видео)

Башенный кран в Астане. Фото: сайт Комитета промышленной безопасности МЧС

В Астане на одном из строительных участков упал башенный кран. Пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

Как сообщили в Департаменте КПБ МЧС по Астане, 19 апреля ориентировочно в 09:25 на строительном участке ТОО Inshaat Invest "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом" во время подъема груза произошел облом секции башенного крана QTZ-63.

Согласно сообщению, пострадавших нет, а предварительная причина аварии – перегруз.

Башенный кран в Астане. Фото: сайт Комитета промышленной безопасности МЧС

"В настоящее время на месте работают сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Астана. Департаментом будет создана комиссия по расследованию аварии с участием представителей местных исполнительных органов и других заинтересованных лиц", – говорится в сообщении.

Результаты расследования будут сообщены дополнительно, говорится в сообщении.

В одном из столичных пабликов в Instagram показали видео с места происшествия.

На сайте "Академик" говорится, что башенные краны бывают стационарными и передвижными. Грузоподъемность передвижных башенных кранов может достигать до 100 тонн, стационарных – до 400 тонн.

Напомним, 18 февраля прошлого года на территории стройплощадки в Астане упал башенный кран, в результате чего погиб рабочий. В пресс-службе МЧС тогда сообщили, что к падению крана привел облом его секции.

В начале апреля 2022 года на строящееся 9-этажное здание в Турксибском районе Алматы упал башенный кран. Никто не пострадал.

Через несколько дней в соцсетях появилось видео с горящим башенным краном. Как выяснилось, инцидент произошел в Астане. В столичном ДЧС рассказали, что горела кабина башенного крана на уровне 12 этажа. Пожар ликвидировали.

В июне прошлого года в Усть-Каменогорске из-за шквального ветра рухнул башенный кран. Жертв или пострадавших не было. Позже стало известно, что от сильного ветра упал кран в Астане.

В июле на стройке жилого дома в Алматы произошла трагедия – из-за падения башенного крана погиб слесарь. По предварительным данным, как сообщили позже в Комитете промышленной безопасности МЧС, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности.

Недавно в начале апреля башенный кран упал в Кокшетау, в результате чего погиб 28-летний крановщик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017416-bashennyy-kran-ruhnul-v-astane-foto/