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Сколько домов остаются подтопленными в Кульсары, рассказали спасатели (фото, видео)

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Насосная станция откачивает воду
Насосная станция откачивает воду. Фото: МЧС РК

Спасатели продолжают работу по откачке воды с подтопленных улиц города Кульсары в Атырауской области. Почти 600 человек еще остаются в эвакуационных пунктах, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В городе Кульсары Атырауской области спасатели МЧС откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов. Отметим, на сегодняшний день подтопленными остаются 20 домов и 10 объектов бизнеса.

"Аварийно-спасательные работы в городе продолжаются. На кадрах туркестанская группировка откачивает воду с помощью передвижных насосных станций, производительность которых составляет 500 литров в секунду", – говорится в сообщении.

В эвакуационных пунктах региона находятся 585 человек, из них 279 детей.

Напомним, ранее спасатели отмечали, что вода в реке Жайык начала прибывать Атырауской области. В Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

28 апреля в МЧС сообщали, что с подтопленных территорий в Кульсары откачали почти 200 тыс. кубометров воды.

Также известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097275-skolko-domov-ostayutsya-podtoplennymi-v-kulsary-rasskazali-spasateli-foto-video/

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