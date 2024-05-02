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Кадры из затопленного Кульсары показали в МЧС

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Паводки в Кульсары
Затопленные водой улицы в Кульсары. Кадр из видео: МЧС РК

В городе Кульсары до сих пор остаются затопленными некоторые улицы. В МЧС показали, как спасатели устраняют последствия масштабного наводнения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, атырауским спасателям в городе Кульсары на помощь пришли коллеги из Мангистауской области.

Судя по кадрам, снятым с воздуха, некоторые районы города все еще остаются залиты водой. Сотрудники МЧС с помощью помп откачивают воду и перенаправляют ее в специально вырытые траншеи.

Напомним, вчера в МЧС сообщали, что по республике в свои дома вернулись свыше 41 тыс. человек. В эвакопунктах остаются 6 405 человек.

При этом ранее спасатели отмечали, что вода в реке Жайык начала прибывать Атырауской области. В Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

28 апреля в МЧС сообщали, что с подтопленных территорий в Кульсары откачали почти 200 тыс. кубометров воды.

Также известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094374-kadry-iz-zatoplennogo-kulsary-pokazali-v-mchs/

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