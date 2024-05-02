Некоторым жителям Петропавловска разрешили вернуться в свои дома после наводнения (фото)

Жителям микрорайона Подгора в Петропавловске разрешили вернуться в свои дома после паводков. Горожан сопровождают полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается на Instagram-странице ДП СКО, возвращение горожан в свои дома согласовано с акиматом и ДЧС.

При этом на сегодня значительная часть Подгоры по-прежнему в воде. Полиция, спасатели, сотрудники акимата и волонтеры продолжают свою работу, выполняя профильные задачи и оказывая помощь людям.

Полицейские сопровождают жителей, сотрудников коммунальных служб, ремонтников, техников и оценщиков к нужным локациям.

"Сотрудники полиции заступают на патрулирование в две смены. Количество нарядов у нас не снижается. В данный момент мы сделали определенную передислокацию; с той зоны, откуда вода у нас уходит, мы переставляемся в зону подтоплений. Население реагирует на определенные ограничения спокойно.

Мы по согласованию с акиматом и с департаментом ЧС - пропускаем людей; жителей тех домов, которые ни при первой, ни при второй волне не были подтоплены. Сейчас они начинают заселяться, завозят свои вещи. В целом, обстановка стабильная", — отметил первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска подполковник полиции Алибек Габдуллин.

В полиции подчеркнули, что обстановка в подтопленных районах города спокойная — люди с пониманием относятся к работе представителей власти и с нетерпением ждут, когда наконец уйдет вода.