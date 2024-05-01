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Паводки в Казахстане: более 41 тыс. человек вернулись в свои дома

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Спасатели и люди на лодке
Спасатели и люди на лодке. Фото: МЧС РК

В МЧС Казахстана в ходе брифинга в СЦК рассказали о текущей ситуации с паводками в республике - более 41 тыс. казахстанцев вернулись в свои дома, передает NUR.KZ.

В настоящее время силы гражданской защиты, военнослужащие, местные исполнительные органы, волонтеры, активисты продолжают вести противопаводковые и восстановительные работы - на контроле остается Атырауская область.

"Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. За прошедшие сутки в г. Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В г. Кульсары откачано и отведено свыше 216 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп", - сообщил представитель МЧС Аскар Шарип.

К этому часу по республике вернулись в свои дома свыше 41 тыс. человек. В эвакопунктах остаются 6 405 человек.

Отведена и откачана вода из 7 184 жилых дома и 2 844 дворовых территории в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

"В связи с выполнением поставленных задач в полном объеме часть сил и средств министерства по чрезвычайным ситуациям из города Алматы, Жетісу и Алматинской области, ранее направленных в Западно-Казахстанскую область возвращаются на места постоянной дислокации", - добавил спикер.

Отметим, на днях стало известно, что в Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Урал упал ниже опасной отметки. Но говорить о возвращении людей в свои дома еще рано.

На севере страны уровень воды тоже стал снижаться. В акимате СКО сообщали, что пик второй волны пройден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094164-pavodki-v-kazahstane-bolee-41-tys-chelovek-vernulis-v-svoi-doma/

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