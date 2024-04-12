Четыре нефтяные скважины подтопило на западе Казахстана

На 12 апреля в Атырауской области подтопило четыре нефтяные скважины. О ситуации в регионе рассказали в Комитете промышленной безопасности МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На сайте Комитета промышленной безопасности сообщается, что в Атырауской области подтоплены 4 скважины:

на месторождении "Восточный Уаз" 3 скважины: ведутся работы по засыпке грунта поверх мешков с песком, уложенных рядом с плотиной, а также перекачка воды в реку Сагиз насосом;

на месторождении "Жана Макат" 1 скважина: завершены работы по возведению и восстановлению обвалований.

Данные скважины своевременно обесточены и герметизированы.

"Ситуация в остальных месторождениях области стабильная и находится на постоянном контроле", - заверили в ведомстве.

Атырауская область. Фото: gov.kz

Сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям Касым-Жомарт Токаев высказывался о паводках в стране. Он отмечал, что поддержка казахстанцев, пострадавших от паводков, потребует больших затрат.

Паводки в Казахстане

Согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

10 апреля зампремьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также в ночь на 10 апреля в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

В Министерстве водных ресурсов называли регионы, в которых сохраняется риск подтопления.

По данным пресс-службы ведомства, в Костанайской области пик паводка уже прошел. Сообщается, что приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Сложнее ситуация в СКО.

11 апреля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что сейчас необходима максимальная мобилизация сил и средств в Уральске и Атырау.