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"Изобразили труд и разошлись?": Токаев обратился к акимам регионов, не попавших под паводки

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Заседание Республиканского штаба
Заседание Республиканского штаба. Фото: Акорда

В ходе заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий президент обратился к акимам регионов, которые не пострадали от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства сообщил о запуске новой кампании в этих областях.

"Кстати, в регионах, которые не попали под паводки, развертывается по моему поручению кампания "Таза Қазақстан". Я уже предупредил всех акимов, что это не единовременная кампания. То есть вышли на субботники, изобразили труд и разошлись? Нет. Теперь, по опыту ряда соседних государств, нам нужно постоянно работать над озеленением Казахстана и очисткой территории в регионах и в городах", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, в ходе заседания Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в 5 регионах (в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанская областях) существует вероятность второй волны паводков, в 6 регионах (Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская области, а также области Абай, Ұлытау) ситуация стабилизировалась.

Кроме того, заместителей семи министров поручил отправить Токаев в пострадавшие от паводков регионы.

Еще президент подчеркнул необходимость держать на особом контроле вопросы продовольственной безопасности в пострадавших регионах и не допускать повышения цен.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты для граждан.

Сегодня о ситуации в регионах подтопления по линии сельского хозяйства также сообщили в МСХ - были проведены необходимые исследования в местах с сибиреязвенными захоронениями.

В ведомстве рассказали, что в зоне подтоплений оказалось 10 сибиреязвенных захоронений в трех областях страны.

По результатам лабораторных исследований наличие возбудителя сибирской язвы не выявлено. То есть выхода спор сибирской язвы на поверхность земли не было, эпизоотическая ситуация стабильная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2084027-izobrazili-trud-i-razoshlis-tokaev-obratilsya-k-akimam-regionov-ne-popavshih-pod-pavodki/

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