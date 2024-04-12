"Обстановка остается напряженной": о состоянии водохранилищ Казахстана рассказали в Минводы
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В шести регионах Казахстана проводят очистку на водохранилищах, а в 8 регионах запланирован ремонт 74 гидросооружений, передает NUR.KZ со ссылкой на Минводы.
На официальном сайте Министерства водных ресурсов и ирригации рассказали о ситуации на водохранилищах Казахстана.
Отмечается, что запланирована очистка более 500 км. На сегодня она проводится в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетісу.
Помимо этого, запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в 8 регионах Казахстана: в области Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, ЗКО и ВКО.
Кроме того, идет ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону.
Ситуация на водохранилищах Казахстана сейчас такова:
В Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.
Сброс вод, поступающих в Астанинское водохранилище, производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг. Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль.
В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается.
"К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1038 см, за сутки он вырос на 144 см. Обстановка в регионе остается напряженной", - рассказали в ведомстве.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 80%.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 97%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски.
В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 72%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.
В Карагандинской области 4 крупных водохранилища полны на 100%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище работает в транзитном режиме.
"На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства и двухчасовой мониторинг", - добавили в министерстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084039-obstanovka-ostaetsya-napryazhennoy-o-sostoyanii-vodohranilisch-kazahstana-rasskazali-v-minvody/