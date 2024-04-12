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"Обстановка остается напряженной": о состоянии водохранилищ Казахстана рассказали в Минводы

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Сергеевское водохранилище
Сергеевское водохранилище. Иллюстративное фото: pkzsk.info

В шести регионах Казахстана проводят очистку на водохранилищах, а в 8 регионах запланирован ремонт 74 гидросооружений, передает NUR.KZ со ссылкой на Минводы.

На официальном сайте Министерства водных ресурсов и ирригации рассказали о ситуации на водохранилищах Казахстана.

Отмечается, что запланирована очистка более 500 км. На сегодня она проводится в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетісу.

Помимо этого, запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в 8 регионах Казахстана: в области Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, ЗКО и ВКО.

Кроме того, идет ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону.

Ситуация на водохранилищах Казахстана сейчас такова:

В Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.

Сброс вод, поступающих в Астанинское водохранилище, производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг. Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается.

"К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1038 см, за сутки он вырос на 144 см. Обстановка в регионе остается напряженной", - рассказали в ведомстве.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 80%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 97%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 72%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.

В Карагандинской области 4 крупных водохранилища полны на 100%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище работает в транзитном режиме.

"На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства и двухчасовой мониторинг", - добавили в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084039-obstanovka-ostaetsya-napryazhennoy-o-sostoyanii-vodohranilisch-kazahstana-rasskazali-v-minvody/

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