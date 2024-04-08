В каких регионах ожидается подъем уровня воды в реках, рассказали в "Казгидромете"

Повышение уровня воды в ближайшие дни ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей, в этих регионах объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщила на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова, на большей части территории Казахстана 8 апреля сохраняется неустойчивый характер погоды.

Отмечается, что в Казахстане пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки, днем — дождь.

Сильный дождь также прогнозируется в центре, днем на севере страны. Лишь на юго-западе, юго-востоке ожидается погода без осадков. По Казахстану также ожидается туман.

"На этот час выпущено два штормовых предупреждения по Акмолинской и Актюбинской областям. По Актобе в период с 7 по 10 апреля, в связи с прогнозным повышением температур воздуха и осадками в виде дождя, ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

По Акмолинской области в связи с выпадением сильных осадков в Зерендинском, Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Буландынском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Бурабайском, Шортандинском и Целиноградском районах в период с 7 по 10 апреля ожидается дальнейшее интенсивное формирование талого стока и разрушение ледовых явлений на реках Жабай, Калкутан, их притоках и верховьях. Ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок", — сказала спикер в СЦК.

Напомним, 30 марта над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины и в итоге ее прорвало, вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева. В тот же день более 250 человек эвакуировались самостоятельно, из них 87 детей. Стало известно, что зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва дамбы в Айтекебийском районе.

Позже произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища, которое находится в Хромтауском районе Актюбинской области.

В начале апреля стало известно, что в Уилском районе Актюбинской области талыми водами почти полностью разрушило несколько поселков — жилые дома и школы затоплены, скот погиб.

5 апреля в селе Талапкер, расположенном близ Астаны, размыло участок водоотводного канала талой водой из Целиноградского и Шортандинского районов.

Отметим, что ситуация с паводками в Казахстане все еще сложная.

По последним данным МЧС, с начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

Накануне премьер-министр РК Олжас Бектенов, в ходе выездного заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков в Атырау, дал ряд поручений казахстанским ведомствам в связи с паводковой ситуацией в стране.

Отмечалось, что режим ЧС сохраняется в ряде регионов: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

Сегодня сообщалось, что почти 60 населенных пунктов оказались отрезаны от мира из-за паводковой ситуации. Они находятся на контроле МЧС.