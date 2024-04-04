"Во все дома зашла вода": два села в Актюбинской области почти полностью разрушило талой водой (видео)

В Уилском районе Актюбинской области талыми водами почти полностью разрушило несколько поселков - жилые дома и школы затоплены, скот погиб, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, особенно сложная ситуация сложилась в селах Каратал и Екпетал Уилского района. Здесь паводки почти уничтожили дома и местную школу. Жителям пришлось дожидаться помощи на крышах затопленных построек - их эвакуировали с помощью вертолетов.

Сейчас в пунктах временного размещения в селе Уил находится свыше тысячи жителей Каратала и Екпетала. Только в этих населенных пунктах под воду ушло 318 домов. Погибло около 700 голов скота.

"98% у нас затоплены дома, во все дома зашла вода, невозможно! Мы даже не знаем, куда поедем, где будем жить! Мы хотим дома, чтобы когда вернулись, нам нужно жилье!" - сетует жительница Каратала Айнагуль Оразова.

После спасения с нуждающимися работали медики. Кроме того, отмечу, в Уилский район доставили около 19 тонн гуманитарного груза. В районном акимате заверили: пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Власти уже начали подсчитывать ущерб.

"Как только полностью определим нанесенный ущерб, приступим к разработке проектно-сметной документации и начнем строить для пострадавших новые дома", - заверил замакима Уилского района Саян Сулейменов.