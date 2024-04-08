Как работают вузы в подтопленных регионах Казахстана

Высшие учебные заведения, расположенные в пострадавших от паводков регионах, работают в штатном режиме, передает NUR.KZ.

Актюбинская область

В регионе объявлен режим чрезвычайного положения. Спасатели и волонтерская группа департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области с 27 марта активно проводят мероприятия по ликвидации паводков.

В самом городе Актобе паводка нет. Основная ситуация в пригородных регионах.

Так как все вузы находятся в черте города, все корпуса и общежития целы.

В случае необходимости все вузы готовы перейти на онлайн-обучение.

В настоящее время группа волонтеров АРУ им. К.Жубанова оказывает содействие в перевозке-доставке необходимых бытовых товаров в гуманитарных центрах, приеме гуманитарной помощи из других регионов, регулировании.

Кроме того, к специалистам, работающим в зоне эвакуации, присоединились сотрудники университета, студенты и преподаватели специальности «Технология пищевых продуктов» и специалисты хозяйственного отдела, которые раздали для 250 человек горячие блюда.

В целях оказания психологической поддержки семьям, находящимся в эвакуационных пунктах, профессорами, магистрантами и студентами кафедры «Психология и специальная педагогика» факультета педагогики и менеджмента образования были проведены психологические тренинги и практическая поддержка. Более 50 художников и 12 преподавателей профессионально-творческого факультета провели мастер-классы по арт-терапии и рисованию для детей.

В целом в добровольном порядке поочередно помогают около 400 студентов АРУ им. К.Жубанова и около 50 профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Многие из студентов также оказывают свою помощь в других волонтерских группах. Эти работы все еще продолжаются.

В районы с большими объемами паводков студенты и сотрудники вузов не привлекаются.

По Казахско-Российскому международному университету ситуация стабильная. Студенты вуза готовы оказать помощь в распределении гуманитарной помощи по городу.

В районах, где произошли наводнения, студенты не привлекались.

Студенты АРУ им. К.Жубанова 29 марта обучались в онлайн-режиме. В настоящее время обучение проходит в штатном режиме.

Костанайская область

Вузы указанного региона также находятся в черте городов Костанай, Аркалык и Рудный.

Корпуса и общежития всех вузов целы и невредимы от потопа. Работа идет в штатном режиме. В настоящее время опасности потопа нет.

Вузы не перешли на онлайн-обучение, при этом в случае необходимости готовы перейти.

Волонтеры КРУ А. Байтурсынова готовы принять участие в работе по распространению гуманитарной помощи гражданам, эвакуированным из регионов, где произошло наводнение.

15 студентов КСТУ им. З. Алдамжарова проводят работу в качестве волонтеров по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения.

При этом, студенты не мобилизованы в затопленные районы.

Студенты АркГПИ им. И. Алтынсарина, РИУ и КинЭУ им. Дулатова также не были привлечены работам в затопленных районах.

В Рудненском индустриальном университете подготовлено 100 мест в общежитиях, для заселения эвакуированных. Риск подтопления отсутствует.

Акмолинская область

По данной области ситуация стабильная. Согласно информации вузов, расположенных в этом регионе, студенты не были привлечены к работе в регионах, где произошло наводнение.

Только в городе, в безопасных зонах, студенты добровольно ведут работу по раздаче гуманитарной помощи и оказанию помощи старикам, детям и др. В места потопления воды студенты не привлечены.

В вузах указанного региона также нет опасности потопления корпусов и общежитий.

Сейчас переход на онлайн-обучение не рассматривается. В случае необходимости готовы организовать всю необходимую работу.

В указанном регионе расположено – 2 гражданских и 1 военный вуз.

Область Абай

В данном регионе ситуация стабильная. В этом регионе паводок произошел в основном в Аягозском районе. Поскольку все 3 вуза расположены в городе, студенты не привлекаются к работе по ликвидации из потопа людей или животных.

Переход на онлайн-обучение не рассматривается вузами этого региона. Обучения проходят в штатном офлайн-режиме согласно расписанию.

Карагандинская и область Ұлытау

В указанных регионах расположено 9 вузов. По информации данных вузов ситуация также стабильная.

Опасности к учебным корпусам и объектам вузов на сегодняшний день отсутствует.

Студенты проходят обучение в штатном режиме (офлайн) по расписанию и не привлекаются в число волонтеров для помощи в очаги наводнения.

Потоп идет в 120 км от города в степных районах. Смыты дороги. Опасности к жизни людей пока нет.

Павлодарская область

По данным четырех вузов, расположенных в данном регионе (Торагыров университет, Маргулан университет, ИнЕУ, ЕИТИ) ситуация стабильная. Угрозы наводнения корпусов и объектов вузов не представляются.

Студенты также предупреждены об опасности и запрете посещения очагов сильного наводнения и потопа.

Западно-Казахстанская область

По информации вузов указанного региона (ЗГКМУ им. М. Оспанова, ЗКУ им. М. Утемисова, ЗКАТУ им. Жангир хана) также ситуация стабильная.

Корпуса и общежития целы. Опасности нет.

Переход на онлайн обучение не рассматривается, при необходимости готовы переехать.

Студенты университета не привлекались к помощи по наводнению.

ЗКУ им. М. Утемисова готовы оказать поддержку и предоставить места в общежитиях пострадавшим от бедствия.

ЗКАТУ им Жангир хана также готов предоставить 100 мест в общежитиях, для жителей, эвакированных с паводковых районов региона.

Атырауская область

Ситуация пока в городе Атырау стабильная. В регионах прибытия воды сегодня приняли участие около 50 волонтеров Атырауского университета нефти и газа им. С.Утебаева. Растет число волонтеров. Данный вуз готов представить место в спортивном зале университета жителям, эвакуированным с территории наводнения.

Также, в связи с эвакуацией жителей города Кульсары из-за паводка в городе Кульсары Жылыойского района подготовлено 750 мест в общежитиях Атырауского университета имени Х. Досмухамедова.

Учебный процесс для студентов, проживающих в общежитиях будет переведен в онлайн-формат с 8 апреля 2024 года до стабилизации ситуации.

В настоящее время контингент студентов университета составляет 8000 человек.

Иногородним студентам, временно разрешили остаться по месту жительства.

В АУ им. Х. Досмухамедова создан специальный штаб и сформирован волонтерский отряд в количестве 400 человек.

Мангистауская область

Пострадавших от паводков города Кульсары привозят в город Актау и размещают на базе школ и колледжей. В Каспийском университете технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова подготовлено 200 мест.

По Алматинской области все стабильно. Обучение идет в штатном режиме. Опасности нет. Паводки коснулись окрестностей города. Волонтеры задействованы и помогают только в черте города. В очаги наводнения не привлечены. Обстановка стабильная.

Корпуса и объекты в целости и сохранности.

В целом, в настоящее время вузы, расположенные в указанных регионах, не затоплены. Угрозы нет.

Министерством даны рекомендации всем вузам не пускать студентов в опасные зоны и предупреждать их о мерах безопасности.