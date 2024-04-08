Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грозит ли Астане подтопление? Свой прогноз дало Министерство водных ресурсов и ирригации

Опубликовано:

Астанинский контррегулятор
Астанинский контррегулятор. Фото: t.me/KZgovernment

Олжас Бектенов проверил текущую паводковую ситуацию вместе с акимами столицы и Акмолинской области. Сообщается, что угрозы подтопления Астане нет, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Олжас Бектенов с акимами Астаны Женисом Касымбеком и Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил текущую паводковую ситуацию, сообщается в Telegram-канале правительства.

Олжас Бектенов и Марат Ахметжанов
Олжас Бектенов и Марат Ахметжанов. Фото: t.me/KZgovernment

Проверено состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений. Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища.

На Астанинском контррегуляторе было доложено, что сброс воды сейчас составляет 30 кубометров в секунду. Приточность к контррегулятору – 248 кубометров в секунду. Сегодня планируется увеличение сброса до 40 кубометров в секунду.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления Астаны не имеется.

Олжасу Бектенову также доложили о ситуации на Астанинском водохранилище:

  • сброс воды осуществляется на уровне 400 кубометров в секунду, объем водохранилища составляет 409 млн кубометров;
  • по Преображенскому узлу пик прошел, приточность по реке Нура к узлу идет на спад: в данный момент проходит 1400 кубометров в секунду;
  • на данный момент идет планомерное растекание водных масс по устью реки Нура;
  • акиматами Астаны и Акмолинской области ведутся совместные работы по предупреждению подтоплений близлежащих населенных пунктов и города;
  • в селе Тайтобе завершаются работы по укреплению обвалования, которое послужило основной защитой от паводка;
  • к существующей дамбе в 2400 метров в этом году возвели новую длиной 1200 метров, высотой 2,5 метров.

Оперативным штабом осуществляется мониторинг за паводковой обстановкой в Астане, Косшы и села Тайтобе с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.

Отметим, согласно данным МЧС, чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

Напомним, как стало известно вчера, 7 апреля, режим ЧС ввели в Атырауской области. А в двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Также на паводки в Казахстане отреагировали в Турции – в МИД страны заявили, что готовы оказать любую помощь.

Вчера премьер-министр Олжас Бектенов приехал в Атыраускую область, где встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков. Напомним, из города на прошлой неделе вывезли 15 тыс. человек.

В воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух мужчин в Кульсары, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2080739-grozit-li-astane-podtoplenie-svoy-prognoz-dalo-ministerstvo-vodnyh-resursov-i-irrigatsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.