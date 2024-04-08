Грозит ли Астане подтопление? Свой прогноз дало Министерство водных ресурсов и ирригации

Олжас Бектенов проверил текущую паводковую ситуацию вместе с акимами столицы и Акмолинской области. Сообщается, что угрозы подтопления Астане нет, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Олжас Бектенов с акимами Астаны Женисом Касымбеком и Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил текущую паводковую ситуацию, сообщается в Telegram-канале правительства.

Олжас Бектенов и Марат Ахметжанов. Фото: t.me/KZgovernment

Проверено состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений. Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища.

На Астанинском контррегуляторе было доложено, что сброс воды сейчас составляет 30 кубометров в секунду. Приточность к контррегулятору – 248 кубометров в секунду. Сегодня планируется увеличение сброса до 40 кубометров в секунду.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления Астаны не имеется.

Олжасу Бектенову также доложили о ситуации на Астанинском водохранилище:

сброс воды осуществляется на уровне 400 кубометров в секунду, объем водохранилища составляет 409 млн кубометров;

по Преображенскому узлу пик прошел, приточность по реке Нура к узлу идет на спад: в данный момент проходит 1400 кубометров в секунду;

на данный момент идет планомерное растекание водных масс по устью реки Нура;

акиматами Астаны и Акмолинской области ведутся совместные работы по предупреждению подтоплений близлежащих населенных пунктов и города;

в селе Тайтобе завершаются работы по укреплению обвалования, которое послужило основной защитой от паводка;

к существующей дамбе в 2400 метров в этом году возвели новую длиной 1200 метров, высотой 2,5 метров.

Оперативным штабом осуществляется мониторинг за паводковой обстановкой в Астане, Косшы и села Тайтобе с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.

Отметим, согласно данным МЧС, чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

Напомним, как стало известно вчера, 7 апреля, режим ЧС ввели в Атырауской области. А в двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Также на паводки в Казахстане отреагировали в Турции – в МИД страны заявили, что готовы оказать любую помощь.

Вчера премьер-министр Олжас Бектенов приехал в Атыраускую область, где встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков. Напомним, из города на прошлой неделе вывезли 15 тыс. человек.

В воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух мужчин в Кульсары, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.