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Талая вода с полей размыла участок водоотводного канала близ Астаны

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Спасатели укладывают мешкотару
Спасатели укладывают мешкотару. Кадр из видео: t.me/mchs_official

В селе Талапкер, расположенном близ Астаны, размыло участок водоотводного канала талой водой из Целиноградского и Шортандинского районов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в результате прихода большого объема талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов произошел размыв участка водоотводного канала в населенном пункте Талапкер.

"Силами МЧС проводятся работы по укладке мешкотары в место порыва. Сельчан просим соблюдать спокойствие и следовать инструкциям спасателей", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079227-talaya-voda-s-poley-razmyla-uchastok-vodootvodnogo-kanala-bliz-astany/

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