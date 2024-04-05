Талая вода с полей размыла участок водоотводного канала близ Астаны

В селе Талапкер, расположенном близ Астаны, размыло участок водоотводного канала талой водой из Целиноградского и Шортандинского районов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в результате прихода большого объема талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов произошел размыв участка водоотводного канала в населенном пункте Талапкер.

"Силами МЧС проводятся работы по укладке мешкотары в место порыва. Сельчан просим соблюдать спокойствие и следовать инструкциям спасателей", - говорится в сообщении ведомства.