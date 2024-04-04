Уголовное дело завели после прорыва дамбы в Актюбинской области

В Актюбинской области зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва дамбы в Айтекебийском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Айтекебийском районе 30 марта из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское".

"В связи с угрозой подтопления местными исполнительными и уполномоченными органами района принято решение об эвакуации жителей села им. Жургенова. Всего эвакуировано 927 человек (из них 215 детей) из 178 дворов, подтоплены 78 дворов, при этом 10 домов разрушены", - отметили в прокуратуре.

Из-за прорыва плотины пойма реки Иргиз вышла из своего русла.

Повреждены линии электроснабжения и газоснабжения, в связи с чем село имени Темирбека Жургенова осталось без электричества, воды и газа.

По данным прокуратуры, плотина "Щербаковское" находится на балансе ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области".

В 2023 году на основании договора государственных закупок, заключенного между ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" (заказчик) и ПК "СК Гранд Канал" (подрядчик) проведены и завершены ремонтные работы плотины и объект был принят в эксплуатацию.

"Однако в паводковый период принятый заказчиком и сданный подрядчиком объект не выполнил свою основную функцию, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам жителей, а также организациям села имени Темирбека Жургенова", - отметили в надзорном органе.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, прокуратура Айтекебийского района Актюбинской области приняла решение о регистрации в ЕРДР уголовного дела по ч.1 ст.371 УК РК (Халатность).

В настоящее время для организации проведения следственных действий уголовное дело направлено в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Отметим, что ст.371 УК РК халатность - это неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

В соответствии с ч.1 ст.371 УК РК халатность наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, 30 марта над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины и в итоге ее прорвало, вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева. В тот же день более 250 человек эвакуировались самостоятельно, из них 87 детей.

Также 30 марта в селе Байкент Алматинской области произошел проран плотины Ворошиловского водохранилища. В ДЧС региона рассказали, что в результате обхода населения случаев подтопления домов не выявлено, жертв и пострадавших также не было. Сообщалось, что ширина пробитого отверстия ориентировочно составила 4-5 метров.