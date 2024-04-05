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Прорвало плотину водохранилища, о котором говорил аким Актобе

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Паводок в Актюбинской области
Зоны подтопления в Актюбинской области. Фото: t.me/KZgovernment

Произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища, которое находится в Хромтауском районе Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в связи с притоком талых вод произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища. Оно находится в Табантальском сельском округе Хромтауского района.

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе облета с вертолета осмотрел Магаджановскую плотину с объемом 15,8 млн кубических метров. В связи с ее прорывом была организована эвакуация населения.

Премьер-министр осматривает зону подтопления
Олжас Бектенов в вертолете. Фото: t.me/KZgovernment

"Из села Кызылту эвакуировали 25 человек, еще 11 человек - с зимовки Табантал", - говорится в сообщении правительства.

Согласно прогнозам, в период с 5 по 11 апреля на всей территории Актюбинской области ожидается значительное повышение температурного фона, а обильных осадков быть не должно.

В этой связи в ходе рабочей поездки премьер-министр уделил внимание восстановлению жизнеобеспечения региона, населенных пунктов, как пострадавших от паводков, так и не находящихся в зонах риска повторного перелития.

Напомним, ранее аким Актобе Азамат Бекет предупредил об угрозе прорыва Магаджановского водохранилища. Он заявил, что жителям садоводств, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы, следует дать согласие на эвакуацию и покинуть свои дома.

30 марта в Айтекебийском районе Актюбинской области произошел прорыв Щербаковской плотины. Тогда вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева. В связи с угрозой подтопления было принято решение об эвакуации жителей населенного пункта.

Накануне было зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва Щербаковской плотины. Расследование ведется по статье о халатности при произведенном в прошлом году ремонте объекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079431-prorvalo-plotinu-vodohranilischa-o-kotorom-govoril-akim-aktobe/

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