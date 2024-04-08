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"У нас есть 3 дня": Скляр обратился к стройкомпаниям СКО из-за паводков

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Роман Скляр и Гауез Нурмухамбетов
Роман Скляр провел совещание в СКО. Фото: primeminister.kz

Роман Скляр призвал руководителей строительных и дорожно-строительных компаний СКО оказать помощь в противопаводковых мероприятиях, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Как сообщается на официальном сайте правительства, в Северо-Казахстанской области первый заместитель премьер-министра страны Роман Скляр провел рабочее совещание с представителями местных строительных и дорожно-строительных компаний.

Внимание представителей бизнеса было обращено на необходимость срочной кооперации и мобилизации всех имеющихся сил и спецтехники для организации противопаводковых работ в регионе.

По информации заместителя акима СКО Марата Тасмаганбетова, областной акимат уже привлек к противопаводковым работам дорожные и строительные компании региона, которые возводят жилье и социально-культурные объекты. Причем помимо техники предприниматели изъявили желание в случае необходимости снабжать спецтехнику ГСМ, которые имеются в резерве.

Роман Скляр поручил руководителям компаний не только задействовать свою технику и людей, но и самим быть на этих объектах для контроля и координации. Он также напомнил, что глава правительства и его заместители сейчас находятся в регионах для координации противопаводковых мер, а президент держит вопрос на личном контроле.

"Сейчас необходимо защитить город. Как справимся с этой задачей в ближайшие дни, дальше пойдем уже по регионам, по районам, где нужна будет поддержка. Поэтому перед нами стоит задача мобилизовать людей, немедленно приступить к противопаводковым работам. Работать медленно и как попало сейчас никак не получится. На все работы у нас есть три дня", - добавил Роман Скляр.

Накануне сообщалось, что трем районам СКО и Петропавловску грозит подтопление в ближайшую неделю. Отмечается, что на данный момент перелив на Сергеевском водохранилище составляет 355 сантиметров, однако пик перелива не наступил. В целом по региону сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов.

Сегодня ночью, по данным МЧС, в двух районах Северо-Казахстанской области уже началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов накануне, в ходе выездного заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков в Атырау, дал ряд поручений казахстанским ведомствам в связи с паводковой ситуацией в стране.

Отмечалось, что режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, а также в областях Абай и Ұлытау. А из зон ЧС эвакуировано свыше 70 тыс. человек.

Двумя дня ранее с обращением к казахстанцам выступил и президент РК Касым-Жомарт Токаев. По его словам, текущая ситуация - возможно, самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

Глава государства подчеркнул, что никто из пострадавших не останется без помощи, и поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.

Между тем в Минздраве в период паводков казахстанцам порекомендовали воздержаться от употребления воды из-под крана, а для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду. Не рекомендуется также пить воду из родников, колодцев, скважин в местах подтопления. В целом, эпидемиологическая ситуация по инфекциям пока стабильная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080514-u-nas-est-3-dnya-sklyar-prizval-stroykompanii-sko-okazyvat-pomosch-v-period-pavodkov/

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